NIESR Prodotto Interno Lordo (PIL) Stima è pubblicata dall'Istituto Nazionale di Ricerca Economica e Sociale. Si tratta di un calcolo mensile preliminare informale del PIL nazionale basato su modelli statistici e dati pubblicati. L'indice misura la variazione del valore stimato di tutti i beni e servizi prodotti nel Regno Unito negli ultimi tre mesi.
Il calcolo copre cinque settori condizionali dell'economia britannica: industria, agricoltura, edilizia, servizi privati e servizi pubblici (istruzione, sanità, difesa, amministrazione). Il calcolo si basa su indici pubblicati mensilmente relativi a questi settori. Questi includono l'indice di produzione, il volume delle costruzioni, l'indice di produzione del settore dei servizi, le vendite al dettaglio, ecc.
Non sono disponibili variabili indicatori evidenti per l'agricoltura e i servizi pubblici. Pertanto, i dati per questi settori sono calcolati utilizzando l'interpolazione e modelli matematici, tenendo conto dei dati ricevuti in precedenza.
Il rapporto NIESR viene pubblicato tre settimane prima della pubblicazione delle statistiche trimestrali ufficiali ed è interpretato dagli analisti come una previsione preliminare alternativa del PIL. Le cifre risultanti sono normalmente ben correlate con la stima ufficiale del prodotto interno lordo. Tuttavia, l'indicatore non ha un impatto significativo sulle quotazioni della sterlina, poiché spesso funge da guida preliminare per i trader prima del rilascio ufficiale delle statistiche trimestrali.
