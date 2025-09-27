L'Indice di Produzione a/a riflette una variazione del volume reale della produzione dei produttori britannici nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo dell'indice include tutte le industrie di produzione: produzione, estrazione e lavorazione di minerali, produzione di energia, gestione delle risorse idriche e gestione dei rifiuti.

Le stime dell'indice si basano principalmente sui dati forniti da circa 6.000 aziende attraverso il Monthly Business Survey (MBS). I dati sulla produzione nelle industrie minerarie, estrattive e di approvvigionamento energetico (coke e petrolio raffinato) sono forniti da fonti amministrative, ad esempio il Dipartimento per le imprese, l'energia e la strategia industriale (BEIS). Tutti i dati sono destagionalizzati.

L'indice è calcolato rispetto al periodo di base attualmente fissato al 2013. Il benchmark dell'indice nel 2013 è fissato a 100.

L'indice di produzione è un importante indicatore economico e uno degli indicatori a breve termine dello sviluppo dell'economia del Regno Unito. È usato nel calcolo del PIL. Il peso relativo del settore produttivo nel PIL nazionale è del 14%. La Banca d'Inghilterra, il Tesoro e il Gabinetto utilizzano l'indicatore quando sviluppano politiche monetarie e fiscali, prevedendo lo sviluppo economico a medio termine e l'attività dei consumatori. L'indicatore viene utilizzato per l'analisi delle variabili economiche nel settore produttivo.

La crescita dell'indice di produzione può avere un impatto favorevole sulle quotazioni della sterlina.

Ultimi valori: