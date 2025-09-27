CalendarioSezioni

Produzione Industriale Regno Unito a/a (United Kingdom Industrial Production y/y)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Azienda
Basso 0.1% -0.4%
0.2%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.5%
0.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice di Produzione a/a riflette una variazione del volume reale della produzione dei produttori britannici nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo dell'indice include tutte le industrie di produzione: produzione, estrazione e lavorazione di minerali, produzione di energia, gestione delle risorse idriche e gestione dei rifiuti.

Le stime dell'indice si basano principalmente sui dati forniti da circa 6.000 aziende attraverso il Monthly Business Survey (MBS). I dati sulla produzione nelle industrie minerarie, estrattive e di approvvigionamento energetico (coke e petrolio raffinato) sono forniti da fonti amministrative, ad esempio il Dipartimento per le imprese, l'energia e la strategia industriale (BEIS). Tutti i dati sono destagionalizzati.

L'indice è calcolato rispetto al periodo di base attualmente fissato al 2013. Il benchmark dell'indice nel 2013 è fissato a 100.

L'indice di produzione è un importante indicatore economico e uno degli indicatori a breve termine dello sviluppo dell'economia del Regno Unito. È usato nel calcolo del PIL. Il peso relativo del settore produttivo nel PIL nazionale è del 14%. La Banca d'Inghilterra, il Tesoro e il Gabinetto utilizzano l'indicatore quando sviluppano politiche monetarie e fiscali, prevedendo lo sviluppo economico a medio termine e l'attività dei consumatori. L'indicatore viene utilizzato per l'analisi delle variabili economiche nel settore produttivo.

La crescita dell'indice di produzione può avere un impatto favorevole sulle quotazioni della sterlina.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Industriale Regno Unito a/a (United Kingdom Industrial Production y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.1%
-0.4%
0.2%
feb 2025
0.1%
-1.7%
-0.5%
dic 2024
-1.9%
-1.7%
-2.0%
set 2024
-1.8%
-0.3%
-1.7%
ago 2024
-1.6%
-1.2%
lug 2024
-1.2%
-0.1%
-1.4%
giu 2024
-1.4%
0.3%
0.4%
mag 2024
0.4%
-0.7%
apr 2024
-0.4%
0.5%
mar 2024
0.5%
1.4%
feb 2024
1.4%
-0.4%
0.3%
gen 2024
0.5%
0.1%
0.6%
dic 2023
0.6%
0.6%
0.1%
nov 2023
-0.1%
1.6%
-0.5%
ott 2023
0.4%
1.4%
1.5%
set 2023
1.5%
0.9%
1.5%
ago 2023
1.3%
0.5%
1.0%
lug 2023
0.4%
-0.8%
0.7%
giu 2023
0.7%
-2.1%
-2.1%
mag 2023
-2.3%
-2.0%
-1.6%
apr 2023
-1.9%
-2.6%
-2.0%
mar 2023
-2.0%
-3.7%
-2.7%
feb 2023
-3.1%
-4.2%
-3.2%
gen 2023
-4.3%
-4.6%
-4.0%
dic 2022
-4.0%
-3.8%
-4.3%
nov 2022
-5.1%
-2.8%
-4.7%
ott 2022
-2.4%
-4.2%
-3.1%
set 2022
-3.1%
-2.1%
-4.3%
ago 2022
-5.2%
1.8%
-3.2%
lug 2022
1.1%
1.9%
2.4%
giu 2022
2.4%
1.1%
1.8%
mag 2022
1.4%
0.7%
1.6%
apr 2022
0.7%
1.2%
0.7%
mar 2022
0.7%
2.0%
2.1%
feb 2022
1.6%
1.4%
3.0%
gen 2022
2.3%
0.2%
0.4%
dic 2021
0.4%
0.7%
-0.2%
nov 2021
0.1%
2.2%
0.2%
ott 2021
1.4%
3.3%
2.9%
set 2021
2.9%
3.8%
4.0%
ago 2021
3.7%
-6.0%
4.4%
lug 2021
3.8%
4.4%
8.3%
giu 2021
8.3%
26.0%
20.7%
mag 2021
20.6%
20.2%
27.2%
apr 2021
27.5%
0.1%
3.6%
mar 2021
3.6%
-4.2%
-3.5%
feb 2021
-3.5%
-4.1%
-4.3%
gen 2021
-4.9%
-4.0%
-3.3%
dic 2020
-3.3%
-5.1%
-3.9%
nov 2020
-4.7%
-5.9%
-5.8%
12345
