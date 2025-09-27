La Produzione Manifatturiera m/m mostra una variazione del valore dei beni prodotti nel settore manifatturiero dell'industria britannica nel mese in un dato rispetto al mese precedente.

L'Industria Manifatturiera (produzione di alimenti, prodotti farmaceutici, industria leggera, lavorazione dei metalli, raffinazione del petrolio, ecc.) rappresenta circa l'80% della produzione industriale complessiva del Regno Unito. Le stime dell'indice si basano sui dati sul fatturato ricevuti dal Monthly Business Survey (MBS) di circa 6.000 aziende. I dati sulla produzione nelle industrie minerarie e di raffinazione del petrolio sono forniti da fonti amministrative, ad esempio il Dipartimento per le Imprese, l'Energia e la Strategia Industriale (BEIS). Tutti i dati sono destagionalizzati.

L'indicatore è destagionalizzato attraverso l'applicazione di un deflatore basato su PPI. L'indice dei prezzi alla produzione misura effettivamente i prezzi alla produzione dei manufatti. Pertanto, il fatturato netto del produttore è stimato, senza l'impatto delle maggiorazioni dei dettaglianti.

È uno degli indicatori a breve termine dello sviluppo dell'economia del Regno Unito. È usato nel calcolo del PIL. La crescita della produzione dell'industria manifatturiera è un indicatore principale della crescita dell'attività dei consumatori e delle vendite al dettaglio. Pertanto, la crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni della sterlina britannica.

Ultimi valori: