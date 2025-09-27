Calendario Economico
Produzione Manifatturiera Regno Unito m/m (United Kingdom Manufacturing Production m/m)
|Medio
|-1.3%
|0.3%
|
0.5%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.4%
|
-1.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La Produzione Manifatturiera m/m mostra una variazione del valore dei beni prodotti nel settore manifatturiero dell'industria britannica nel mese in un dato rispetto al mese precedente.
L'Industria Manifatturiera (produzione di alimenti, prodotti farmaceutici, industria leggera, lavorazione dei metalli, raffinazione del petrolio, ecc.) rappresenta circa l'80% della produzione industriale complessiva del Regno Unito. Le stime dell'indice si basano sui dati sul fatturato ricevuti dal Monthly Business Survey (MBS) di circa 6.000 aziende. I dati sulla produzione nelle industrie minerarie e di raffinazione del petrolio sono forniti da fonti amministrative, ad esempio il Dipartimento per le Imprese, l'Energia e la Strategia Industriale (BEIS). Tutti i dati sono destagionalizzati.
L'indicatore è destagionalizzato attraverso l'applicazione di un deflatore basato su PPI. L'indice dei prezzi alla produzione misura effettivamente i prezzi alla produzione dei manufatti. Pertanto, il fatturato netto del produttore è stimato, senza l'impatto delle maggiorazioni dei dettaglianti.
È uno degli indicatori a breve termine dello sviluppo dell'economia del Regno Unito. È usato nel calcolo del PIL. La crescita della produzione dell'industria manifatturiera è un indicatore principale della crescita dell'attività dei consumatori e delle vendite al dettaglio. Pertanto, la crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni della sterlina britannica.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Manifatturiera Regno Unito m/m (United Kingdom Manufacturing Production m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
