Produzione Manifatturiera Regno Unito m/m (United Kingdom Manufacturing Production m/m)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Azienda
Medio -1.3% 0.3%
0.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.4%
-1.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
La Produzione Manifatturiera m/m mostra una variazione del valore dei beni prodotti nel settore manifatturiero dell'industria britannica nel mese in un dato rispetto al mese precedente.

L'Industria Manifatturiera (produzione di alimenti, prodotti farmaceutici, industria leggera, lavorazione dei metalli, raffinazione del petrolio, ecc.) rappresenta circa l'80% della produzione industriale complessiva del Regno Unito. Le stime dell'indice si basano sui dati sul fatturato ricevuti dal Monthly Business Survey (MBS) di circa 6.000 aziende. I dati sulla produzione nelle industrie minerarie e di raffinazione del petrolio sono forniti da fonti amministrative, ad esempio il Dipartimento per le Imprese, l'Energia e la Strategia Industriale (BEIS). Tutti i dati sono destagionalizzati.

L'indicatore è destagionalizzato attraverso l'applicazione di un deflatore basato su PPI. L'indice dei prezzi alla produzione misura effettivamente i prezzi alla produzione dei manufatti. Pertanto, il fatturato netto del produttore è stimato, senza l'impatto delle maggiorazioni dei dettaglianti.

È uno degli indicatori a breve termine dello sviluppo dell'economia del Regno Unito. È usato nel calcolo del PIL. La crescita della produzione dell'industria manifatturiera è un indicatore principale della crescita dell'attività dei consumatori e delle vendite al dettaglio. Pertanto, la crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni della sterlina britannica.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Manifatturiera Regno Unito m/m (United Kingdom Manufacturing Production m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-1.3%
0.3%
0.5%
feb 2025
2.2%
0.9%
-1.0%
dic 2024
0.7%
-0.1%
-0.3%
set 2024
-1.0%
0.1%
1.3%
ago 2024
1.1%
-1.0%
lug 2024
-1.0%
-0.1%
1.1%
giu 2024
1.1%
-0.1%
0.3%
mag 2024
0.4%
-1.6%
apr 2024
-1.4%
0.3%
mar 2024
0.3%
1.2%
feb 2024
1.2%
-0.4%
-0.2%
gen 2024
0.0%
-0.3%
0.8%
dic 2023
0.8%
0.1%
0.8%
nov 2023
0.4%
0.8%
-1.2%
ott 2023
-1.1%
0.0%
0.1%
set 2023
0.1%
-0.1%
-0.7%
ago 2023
-0.8%
-0.1%
-1.2%
lug 2023
-0.8%
0.1%
2.4%
giu 2023
2.4%
0.1%
-0.1%
mag 2023
-0.2%
0.0%
-0.1%
apr 2023
-0.3%
-0.1%
0.7%
mar 2023
0.7%
-0.1%
0.1%
feb 2023
0.0%
0.1%
-0.1%
gen 2023
-0.4%
0.1%
0.0%
dic 2022
0.0%
0.0%
-0.6%
nov 2022
-0.5%
-0.2%
0.7%
ott 2022
0.7%
-0.1%
0.0%
set 2022
0.0%
0.3%
-1.1%
ago 2022
-1.6%
0.3%
-1.1%
lug 2022
0.1%
-0.3%
-1.6%
giu 2022
-1.6%
-0.4%
1.7%
mag 2022
1.4%
0.2%
-0.6%
apr 2022
-1.0%
0.7%
-0.2%
mar 2022
-0.2%
0.0%
-0.6%
feb 2022
-0.4%
-0.9%
0.9%
gen 2022
0.8%
-0.4%
0.2%
dic 2021
0.2%
0.8%
0.7%
nov 2021
1.1%
0.4%
0.1%
ott 2021
0.0%
-0.3%
-0.1%
set 2021
-0.1%
-0.4%
0.3%
ago 2021
0.5%
0.4%
-0.6%
lug 2021
0.0%
0.4%
0.2%
giu 2021
0.2%
-0.4%
0.1%
mag 2021
-0.1%
-0.3%
0.0%
apr 2021
-0.3%
0.6%
2.1%
mar 2021
2.1%
0.1%
1.5%
feb 2021
1.3%
-0.8%
-2.3%
gen 2021
-2.3%
-0.1%
0.3%
dic 2020
0.3%
-0.2%
1.1%
nov 2020
0.7%
-13.5%
1.6%
Esporta

