Regno Unito Cambiamento dell'Occupazione 3 mesi (United Kingdom Employment Change 3-months)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Lavoro
Medio 134 K 164 K
89 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
178 K
134 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Variazione Occupazionale 3 Mesi misura un cambiamento nel numero di cittadini britannici ufficialmente occupati nel periodo di 3 mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita dell'occupazione è un segno di un mercato del lavoro più forte e può essere vista come positiva per le quotazioni in sterline.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Regno Unito Cambiamento dell'Occupazione 3 mesi (United Kingdom Employment Change 3-months)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
mag 2025
134 K
164 K
89 K
apr 2025
89 K
100 K
112 K
gen 2025
144 K
17 K
88 K
dic 2024
107 K
57 K
35 K
ott 2024
173 K
89 K
253 K
set 2024
219 K
122 K
373 K
ago 2024
373 K
265 K
lug 2024
265 K
97 K
giu 2024
97 K
70 K
19 K
mag 2024
19 K
-140 K
apr 2024
-140 K
-251 K
-177 K
mar 2024
-177 K
-156 K
feb 2024
-156 K
-57 K
-89 K
gen 2024
-21 K
151 K
72 K
dic 2023
72 K
108 K
nov 2023
73 K
55 K
ott 2023
50 K
54 K
set 2023
54 K
85 K
-82 K
ago 2023
-82 K
-230 K
-207 K
lug 2023
-207 K
-177 K
-66 K
giu 2023
-66 K
23 K
103 K
mag 2023
103 K
229 K
250 K
apr 2023
250 K
134 K
182 K
mar 2023
182 K
207 K
169 K
feb 2023
169 K
91 K
66 K
gen 2023
66 K
107 K
74 K
dic 2022
74 K
-48 K
27 K
nov 2022
27 K
80 K
27 K
ott 2022
27 K
-31 K
-53 K
set 2022
-53 K
-97 K
-109 K
ago 2022
-109 K
-88 K
39 K
lug 2022
39 K
50 K
160 K
giu 2022
160 K
339 K
297 K
mag 2022
297 K
228 K
177 K
apr 2022
177 K
-73 K
65 K
mar 2022
84 K
-110 K
10 K
feb 2022
10 K
-70 K
-13 K
gen 2022
-13 K
10 K
-38 K
dic 2021
-38 K
95 K
59 K
nov 2021
59 K
162 K
149 K
ott 2021
149 K
92 K
247 K
set 2021
247 K
75 K
236 K
ago 2021
236 K
65 K
183 K
lug 2021
183 K
66 K
95 K
giu 2021
95 K
75 K
25 K
mag 2021
25 K
92 K
61 K
apr 2021
113 K
-10 K
83 K
mar 2021
83 K
-29 K
-73 K
feb 2021
-73 K
-42 K
-148 K
gen 2021
-148 K
-41 K
-114 K
12
