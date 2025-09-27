Calendario Economico
Asta del Tesoro Gilt a 10 anni Regno Unito (United Kingdom 10-Year Treasury Gilt Auction)
|Basso
|N/D
|
4.522%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'asta Gilt del Tesoro a 10 anni rappresenta il rendimento medio dei Gilt del Tesoro emessi dal governo con una scadenza di 10 anni. Il rendimento calcolato può riflettere lo stato del debito pubblico del Regno Unito e quindi il suo aumento o diminuzione può precedere la crescita economica o il rallentamento.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Asta del Tesoro Gilt a 10 anni Regno Unito (United Kingdom 10-Year Treasury Gilt Auction)"indicatore macroeconomico.
