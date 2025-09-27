CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Saldo Commerciale Regno Unito (United Kingdom Trade Balance)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Trade
Medio £​-22.244 B £​-22.053 B
£​-22.156 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
£​-20.681 B
£​-22.244 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Saldo Commerciale mostra una variazione tra le esportazioni nazionali e le importazioni in un periodo selezionato. Gli economisti utilizzano il Saldo Commerciale per valutare la struttura dei flussi commerciali tra i paesi.

Un deficit commerciale si forma quando vengono importati più beni e servizi che esportati. Per i paesi con economie altamente sviluppate, come la Gran Bretagna, significa che la produzione ad alta intensità di lavoro viene trasferita all'estero, limitando così l'inflazione e mantenendo un elevato tenore di vita. Un disavanzo commerciale in questi casi è coperto da altri metodi di interazione economica, ad esempio mediante l'emissione di strumenti di debito.

Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.

L'impatto del Saldo Commerciale sulle quotazioni della sterlina è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. Al contrario, se l'economia cresce rapidamente, i paesi sviluppati preferiscono sviluppare le importazioni al fine di garantire la concorrenza sui prezzi. Ciò potrebbe influenzare di conseguenza le quotazioni della sterlina.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale Regno Unito (United Kingdom Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
£​-22.244 B
£​-22.053 B
£​-22.156 B
apr 2025
£​-23.206 B
£​-18.361 B
£​-19.869 B
feb 2025
£​-20.809 B
£​-22.108 B
£​-18.219 B
gen 2025
£​-17.849 B
£​-18.208 B
£​-19.723 B
dic 2024
£​-17.447 B
£​-19.161 B
£​-18.900 B
set 2024
£​-16.321 B
£​-19.924 B
£​-15.212 B
ago 2024
£​-15.060 B
£​-20.003 B
lug 2024
£​-20.003 B
£​-15.434 B
£​-18.894 B
giu 2024
£​-18.894 B
£​-17.252 B
£​-18.593 B
mag 2024
£​-17.920 B
£​-19.440 B
apr 2024
£​-19.610 B
£​-13.970 B
mar 2024
£​-13.970 B
£​-14.212 B
feb 2024
£​-14.212 B
£​-14.546 B
£​-14.097 B
gen 2024
£​-14.515 B
£​-14.792 B
£​-13.989 B
dic 2023
£​-13.989 B
£​-15.181 B
£​-15.125 B
nov 2023
£​-14.189 B
£​-17.978 B
£​-15.936 B
ott 2023
£​-17.032 B
£​-15.196 B
£​-14.288 B
set 2023
£​-14.288 B
£​-15.112 B
£​-15.516 B
ago 2023
£​-15.950 B
£​-14.833 B
£​-13.905 B
lug 2023
£​-14.064 B
£​-17.196 B
£​-15.455 B
giu 2023
£​-15.455 B
£​-17.039 B
£​-18.411 B
mag 2023
£​-18.723 B
£​-15.771 B
£​-14.639 B
apr 2023
£​-14.996 B
£​-17.073 B
£​-16.356 B
mar 2023
£​-16.356 B
£​-17.856 B
£​-16.635 B
feb 2023
£​-17.534 B
£​-18.740 B
£​-16.093 B
gen 2023
£​-17.855 B
£​-17.658 B
£​-19.271 B
dic 2022
£​-19.271 B
£​-15.160 B
£​-14.655 B
nov 2022
£​-15.623 B
£​-19.564 B
£​-12.258 B
ott 2022
£​-14.476 B
£​-20.894 B
£​-15.656 B
set 2022
£​-15.656 B
£​-21.968 B
£​-17.177 B
ago 2022
£​-19.257 B
£​-22.615 B
£​-17.594 B
lug 2022
£​-19.362 B
£​-22.695 B
£​-22.847 B
giu 2022
£​-22.847 B
£​-22.159 B
£​-20.666 B
mag 2022
£​-21.445 B
£​-20.401 B
£​-21.522 B
apr 2022
£​-20.893 B
£​-18.464 B
£​-23.897 B
mar 2022
£​-23.897 B
£​-16.001 B
£​-21.614 B
feb 2022
£​-20.594 B
£​-20.072 B
£​-23.898 B
gen 2022
£​-26.499 B
£​-13.275 B
£​-12.354 B
dic 2021
£​-12.354 B
£​-13.035 B
£​-12.701 B
nov 2021
£​-11.337 B
£​-12.642 B
£​-11.807 B
ott 2021
£​-13.934 B
£​-12.305 B
£​-14.736 B
set 2021
£​-14.736 B
£​-11.763 B
£​-13.714 B
ago 2021
£​-14.927 B
£​-11.585 B
£​-14.095 B
lug 2021
£​-12.706 B
£​-12.069 B
£​-11.988 B
giu 2021
£​-11.988 B
£​-13.183 B
£​-9.601 B
mag 2021
£​-8.481 B
£​-13.183 B
£​-10.948 B
apr 2021
£​-10.958 B
£​-12.965 B
£​-11.710 B
mar 2021
£​-11.710 B
£​-12.233 B
£​-10.510 B
feb 2021
£​-16.442 B
£​-11.076 B
£​-12.592 B
gen 2021
£​-9.826 B
£​-10.205 B
£​-14.315 B
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento