Calendario Economico
Investimenti Aziendali Regno Unito t/t (United Kingdom Business Investment q/q)
|Medio
|3.9%
|-3.2%
|
-3.2%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|1.1%
|
3.9%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Business Investment t/t riflette la variazione del valore totale delle spese in conto capitale delle società nel settore privato, nel trimestre dato rispetto al precedente. Il calcolo dell'indicatore riflette gli investimenti in attività non finanziarie:
- abitazioni (edifici residenziali),
- mezzi di trasporto (pianure, treni, automobili, ecc.),
- altri tipi di macchine (apparecchiature elettriche),
- edifici non residenziali,
- beni coltivati (come bestiame e vigneti),
- attività immateriali (prodotti di proprietà intellettuale).
Il calcolo non include gli investimenti da parte del governo centrale e locale. Copre solo l'investimento netto di società private e pubbliche. Il trasferimento di attività non prodotte (come i terreni) non è incluso nel rapporto.
L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio condotto su 24.500 aziende residenti nel Regno Unito. Sono classificati per settore e raggruppati per numero di dipendenti. Le aziende con oltre 300 dipendenti sono incluse nel sondaggio su base permanente. I gruppi di aziende con 20 – 49, 50 – 99, 100 – 299 dipendenti sono selezionati sulla base della rotazione. Le aziende con meno di 20 dipendenti non sono incluse nel sondaggio.
Gli Investimenti delle Imprese sono una parte importante degli investimenti fissi lordi (investimenti fissi lordi), che viene utilizzata nel calcolo del PIL. La quota degli investimenti delle imprese nel calcolo del PIL è di circa il 9%, pertanto una variazione del valore dell'indicatore può influire sui dati finali del PIL.
La crescita degli Investimenti Aziendali è un indicatore principale della crescita della produzione. La crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni della sterlina.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Investimenti Aziendali Regno Unito t/t (United Kingdom Business Investment q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress