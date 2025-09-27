Business Investment t/t riflette la variazione del valore totale delle spese in conto capitale delle società nel settore privato, nel trimestre dato rispetto al precedente. Il calcolo dell'indicatore riflette gli investimenti in attività non finanziarie:

abitazioni (edifici residenziali),

mezzi di trasporto (pianure, treni, automobili, ecc.),

altri tipi di macchine (apparecchiature elettriche),

edifici non residenziali,

beni coltivati (come bestiame e vigneti),

attività immateriali (prodotti di proprietà intellettuale).

Il calcolo non include gli investimenti da parte del governo centrale e locale. Copre solo l'investimento netto di società private e pubbliche. Il trasferimento di attività non prodotte (come i terreni) non è incluso nel rapporto.

L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio condotto su 24.500 aziende residenti nel Regno Unito. Sono classificati per settore e raggruppati per numero di dipendenti. Le aziende con oltre 300 dipendenti sono incluse nel sondaggio su base permanente. I gruppi di aziende con 20 – 49, 50 – 99, 100 – 299 dipendenti sono selezionati sulla base della rotazione. Le aziende con meno di 20 dipendenti non sono incluse nel sondaggio.

Gli Investimenti delle Imprese sono una parte importante degli investimenti fissi lordi (investimenti fissi lordi), che viene utilizzata nel calcolo del PIL. La quota degli investimenti delle imprese nel calcolo del PIL è di circa il 9%, pertanto una variazione del valore dell'indicatore può influire sui dati finali del PIL.

La crescita degli Investimenti Aziendali è un indicatore principale della crescita della produzione. La crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni della sterlina.

Ultimi valori: