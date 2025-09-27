Calendario Economico
Asta del Tesoro Gilt a 5 anni Regno Unito (United Kingdom 5-Year Treasury Gilt Auction)
|Basso
|4.095%
|
4.208%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
4.095%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Asta Gilt del Tesoro a 5 anni rappresenta il rendimento medio dei Gilt del Tesoro emessi dal governo con una scadenza di 5 anni. Il rendimento calcolato può riflettere lo stato del debito pubblico del Regno Unito e quindi il suo aumento o diminuzione può precedere la crescita economica o il rallentamento.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Asta del Tesoro Gilt a 5 anni Regno Unito (United Kingdom 5-Year Treasury Gilt Auction)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress