Asta del Tesoro Gilt a 5 anni Regno Unito (United Kingdom 5-Year Treasury Gilt Auction)

Regno Unito
GBP, Sterlina
Ufficio di Gestione del Debito Regno Unito (UK Debt Management Office)
Basso 4.095%
4.208%
4.095%
L'Asta Gilt del Tesoro a 5 anni rappresenta il rendimento medio dei Gilt del Tesoro emessi dal governo con una scadenza di 5 anni. Il rendimento calcolato può riflettere lo stato del debito pubblico del Regno Unito e quindi il suo aumento o diminuzione può precedere la crescita economica o il rallentamento.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
4.095%
4.208%
4.208%
4.022%
4.022%
4.078%
4.078%
4.060%
4.060%
4.401%
4.401%
3.977%
3.977%
4.142%
4.142%
4.517%
4.517%
4.263%
4.263%
4.311%
4.311%
4.294%
4.294%
4.276%
4.276%
4.384%
4.384%
4.490%
4.490%
4.348%
4.348%
4.499%
4.499%
4.148%
4.148%
3.880%
3.880%
3.811%
3.811%
3.854%
3.854%
4.023%
4.023%
4.083%
4.083%
4.505%
4.505%
4.199%
4.199%
4.251%
4.251%
4.204%
4.204%
3.928%
3.928%
4.314%
4.314%
4.095%
4.095%
4.131%
4.131%
3.946%
3.946%
3.887%
3.887%
4.041%
4.041%
4.474%
4.474%
4.803%
4.803%
4.575%
4.575%
4.932%
4.932%
3.958%
3.958%
4.039%
4.039%
3.497%
3.497%
3.746%
3.746%
3.597%
3.597%
3.351%
3.351%
3.665%
3.665%
3.472%
3.472%
3.626%
3.626%
4.800%
4.800%
1.951%
1.951%
1.518%
1.518%
0.952%
