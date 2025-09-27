Il Voto di Politica Monetaria della Banca d'Inghilterra invariato fa parte dei verbali della riunione pubblicati insieme alla decisione sui tassi di interesse.

Il Comitato di Politica Monetaria si riunisce otto volte l'anno per determinare la politica monetaria nazionale e fissare il tasso di interesse. Ogni incontro dura tre giorni. Il primo giorno, i membri del Comitato studiano l'attuale disposizione economica (sia l'agenda interna che lo stato dell'economia mondiale, i principali eventi che influenzano le condizioni finanziarie ed economiche). Il secondo giorno, i membri discutono il loro punto di vista sull'attuale politica monetaria nazionale. Il terzo giorno, i membri votano sulle misure di politica monetaria e sul tasso di interesse. La BoE potrebbe tagliare il tasso di interesse per aiutare l'inflazione a salire a un livello obiettivo. Al contrario, se l'inflazione supera il livello obiettivo, la BoE cercherebbe di rendere più costosa la sterlina, per la quale (oltre a un complesso di altre misure) il tasso di interesse viene aumentato. Quando la situazione è stabile e non richiede interventi, il tasso di interesse viene mantenuto allo stesso livello.

Il numero di voti per non modificare il tasso di interesse della BoE mostra quanti membri del Comitato considerano stabili le condizioni attuali, la crescita dell'inflazione o tassi di diminuzione vicini ai livelli obiettivo e suggeriscono di mantenere invariata la politica monetaria. L'indicatore da solo non causa la volatilità della sterlina.

