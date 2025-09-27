Il Taglio del Voto di Politica Monetaria della Banca d'Inghilterra fa parte dei verbali pubblicati insieme alla decisione sui tassi di interesse.

Il Comitato di Politica Monetaria si riunisce otto volte l'anno per determinare la politica monetaria nazionale e fissare il tasso di interesse. Ogni incontro dura tre giorni. Il primo giorno, i membri del Comitato studiano l'attuale disposizione economica (sia l'agenda interna che lo stato dell'economia mondiale, i principali eventi che influenzano le condizioni finanziarie ed economiche). Il secondo giorno, i membri discutono il loro punto di vista sull'attuale politica monetaria nazionale. Il terzo giorno, i membri votano sulle misure di politica monetaria e sul tasso di interesse.

La BoE potrebbe tagliare il tasso di interesse per aiutare l'inflazione a salire a un livello obiettivo. Al contrario, se l'inflazione supera il livello obiettivo, la BoE cercherebbe di rendere più costosa la sterlina, per la quale (oltre a un complesso di altre misure) il tasso di interesse viene aumentato.

Il numero di voti per il taglio dei tassi di interesse della BoE mostra quanti membri del Comitato considerano insufficiente l'attuale tasso di inflazione e suggeriscono misure di allentamento della politica monetaria. L'indicatore da solo non causa la volatilità della sterlina. Tuttavia, se si prevede una variazione a breve termine del tasso di interesse, l'aumento del numero di voti pertinenti può cambiare le quotazioni per un breve periodo.

Ultimi valori: