Le Approvazioni dei Mutui della Banca d'Inghilterra riflettono il numero di nuovi mutui approvati durante il mese precedente dagli istituti di credito ipotecario del Regno Unito. Un'approvazione ipotecaria in questo rapporto è l'offerta di un prestatore di un prestito in contanti garantito da una particolare abitazione. Questa è un'offerta di prestito approvata, indipendentemente dal fatto che sia accettata dal cliente.

Le statistiche raccolte dalla BoE presentano tre tipi di mutui garantiti approvati:

Prestito per l'acquisto di case (approvazioni per prestiti completamente garantiti su abitazioni attraverso un'ipoteca primaria)

Remortgaging (che consente al mutuatario di pagare l'ipoteca corrente con un prestito fornito da un altro prestatore)

Altri prestiti (aumento dell'ipoteca corrente con lo stesso finanziatore per migliorare l'alloggio, ecc.).

Tre tipi principali di istituti di credito forniscono mutui e presentano rapporti correlati alla Banca d'Inghilterra e ad altre agenzie governative.

Banche residenti nel Regno Unito. Forniscono rapporti di credito mensili direttamente alla Banca d'Inghilterra.

Le società di costruzione sono banche specializzate, che forniscono prestiti immobiliari mirati. Anche i dati delle società di costruzione sono raccolti su base permanente e forniti in forme speciali.

Altri istituti di credito specializzati. I dati da essi sono raccolti dall'Ufficio per le Statistiche Nazionali.

Le approvazioni ipotecarie fungono da indicatore principale dei prestiti ipotecari a breve termine. Tuttavia, prima della pubblicazione dell'indicatore, vengono rilasciati una serie di rapporti ipotecari alternativi, motivo per cui di norma ha un impatto limitato sulle quotazioni in GBP.

Ultimi valori: