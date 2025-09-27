CalendarioSezioni

Approvazioni Ipotecarie Banca d'Inghilterra (BoE) (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Banca d'Inghilterra (Bank of England)
Settore
Housing
Basso 65.352 K 66.652 K
64.571 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
67.354 K
65.352 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
Le Approvazioni dei Mutui della Banca d'Inghilterra riflettono il numero di nuovi mutui approvati durante il mese precedente dagli istituti di credito ipotecario del Regno Unito. Un'approvazione ipotecaria in questo rapporto è l'offerta di un prestatore di un prestito in contanti garantito da una particolare abitazione. Questa è un'offerta di prestito approvata, indipendentemente dal fatto che sia accettata dal cliente.

Le statistiche raccolte dalla BoE presentano tre tipi di mutui garantiti approvati:

  • Prestito per l'acquisto di case (approvazioni per prestiti completamente garantiti su abitazioni attraverso un'ipoteca primaria)
  • Remortgaging (che consente al mutuatario di pagare l'ipoteca corrente con un prestito fornito da un altro prestatore)
  • Altri prestiti (aumento dell'ipoteca corrente con lo stesso finanziatore per migliorare l'alloggio, ecc.).

Tre tipi principali di istituti di credito forniscono mutui e presentano rapporti correlati alla Banca d'Inghilterra e ad altre agenzie governative.

  • Banche residenti nel Regno Unito. Forniscono rapporti di credito mensili direttamente alla Banca d'Inghilterra.
  • Le società di costruzione sono banche specializzate, che forniscono prestiti immobiliari mirati. Anche i dati delle società di costruzione sono raccolti su base permanente e forniti in forme speciali.
  • Altri istituti di credito specializzati. I dati da essi sono raccolti dall'Ufficio per le Statistiche Nazionali.

Le approvazioni ipotecarie fungono da indicatore principale dei prestiti ipotecari a breve termine. Tuttavia, prima della pubblicazione dell'indicatore, vengono rilasciati una serie di rapporti ipotecari alternativi, motivo per cui di norma ha un impatto limitato sulle quotazioni in GBP.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Approvazioni Ipotecarie Banca d'Inghilterra (BoE) (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
65.352 K
66.652 K
64.571 K
giu 2025
64.167 K
63.081 K
63.288 K
mag 2025
63.032 K
57.772 K
60.656 K
apr 2025
60.463 K
63.542 K
63.603 K
mar 2025
64.309 K
66.141 K
65.093 K
feb 2025
65.481 K
64.361 K
66.041 K
gen 2025
66.189 K
64.258 K
66.505 K
dic 2024
66.526 K
64.324 K
66.061 K
nov 2024
65.720 K
69.169 K
68.129 K
ott 2024
68.303 K
68.057 K
66.115 K
set 2024
65.647 K
64.949 K
64.958 K
ago 2024
64.858 K
60.259 K
62.496 K
lug 2024
61.985 K
58.285 K
60.611 K
giu 2024
59.976 K
58.090 K
60.134 K
mag 2024
59.991 K
51.965 K
60.821 K
apr 2024
61.140 K
58.017 K
61.263 K
mar 2024
61.325 K
60.497 K
feb 2024
60.383 K
56.087 K
gen 2024
55.230 K
45.139 K
50.459 K
dic 2023
50.459 K
51.711 K
49.313 K
nov 2023
50.067 K
45.302 K
47.888 K
ott 2023
47.383 K
44.246 K
43.675 K
set 2023
43.328 K
47.249 K
45.447 K
ago 2023
45.354 K
51.894 K
49.532 K
lug 2023
49.444 K
52.474 K
54.605 K
giu 2023
54.662 K
49.404 K
51.143 K
mag 2023
50.524 K
50.072 K
49.020 K
apr 2023
48.690 K
47.415 K
51.488 K
mar 2023
52.011 K
41.179 K
44.126 K
feb 2023
43.536 K
37.242 K
39.647 K
gen 2023
39.637 K
40.441 K
40.540 K
dic 2022
35.612 K
52.049 K
46.186 K
nov 2022
46.075 K
62.380 K
57.875 K
ott 2022
58.977 K
70.064 K
65.967 K
set 2022
66.789 K
68.616 K
74.422 K
ago 2022
74.340 K
63.256 K
63.740 K
lug 2022
63.770 K
64.443 K
63.184 K
giu 2022
63.726 K
65.574 K
65.681 K
mag 2022
66.163 K
67.822 K
66.064 K
apr 2022
65.974 K
70.351 K
69.531 K
mar 2022
70.691 K
71.993 K
70.968 K
feb 2022
70.993 K
72.027 K
73.841 K
gen 2022
73.992 K
68.499 K
71.219 K
dic 2021
71.015 K
66.566 K
67.859 K
nov 2021
66.964 K
69.391 K
67.103 K
ott 2021
67.199 K
73.041 K
71.851 K
set 2021
72.645 K
74.303 K
74.214 K
ago 2021
74.453 K
77.733 K
75.126 K
lug 2021
75.152 K
83.973 K
80.272 K
giu 2021
81.338 K
86.840 K
86.949 K
12345
