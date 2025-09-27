CalendarioSezioni

Indice dei responsabili degli acquisti del settore costruzioni S&P Global/CIPS Regno Unito (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Construction Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
S&P Global/CIPS
Settore
Azienda
Medio 45.5 45.5
44.3
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
UK Markit/CIPS Construction PMI è pubblicato da Markit insieme al Chartered Institute of Procurement & Supply. L'indicatore mostra il livello di attività dei responsabili degli acquisti del settore delle costruzioni.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

Il calcolo del PMI si basa sui dati raccolti dalle risposte mensili ai questionari inviati ai dirigenti degli acquisti in oltre 170 imprese di costruzione del Regno Unito che forniscono il più alto contributo al PIL. Ai manager viene chiesto di caratterizzare le attuali condizioni commerciali ed economiche nel settore delle costruzioni nazionali. Il questionario copre le seguenti variabili economiche:

  • Attività commerciale generale
  • Attività di costruzione di case
  • Attività di costruzione commerciale
  • Attività di ingegneria civile
  • Nuovi ordini
  • Occupazione
  • Quantità di acquisti
  • Tempi di consegna dei fornitori
  • Prezzi di input
  • Lavorare con subappaltatori (attività, disponibilità, tariffe, qualità)
  • Produzione futura a breve termine

I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative: se le cifre sono aumentate, diminuite o rimangono invariate. L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore delle costruzioni. È interpretato come un indicatore principale dell'attività e dell'inflazione del settore edile. La crescita del PMI delle Costruzioni è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per la crescita della sterlina.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore costruzioni S&P Global/CIPS Regno Unito (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Construction Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
45.5
45.5
44.3
lug 2025
44.3
49.2
48.8
giu 2025
48.8
48.3
47.9
mag 2025
47.9
46.1
46.6
apr 2025
46.6
43.4
46.4
mar 2025
46.4
42.3
44.6
feb 2025
44.6
48.2
48.1
gen 2025
48.1
53.0
53.3
dic 2024
53.3
53.1
55.2
nov 2024
55.2
53.6
54.3
ott 2024
54.3
56.4
57.2
set 2024
57.2
55.7
53.6
ago 2024
53.6
52.6
55.3
lug 2024
55.3
51.0
52.2
giu 2024
52.2
54.1
54.7
mag 2024
54.7
52.8
53.0
apr 2024
53.0
50.8
50.2
mar 2024
50.2
48.7
49.7
feb 2024
49.7
48.1
48.8
gen 2024
48.8
48.2
46.8
dic 2023
46.8
45.5
45.5
nov 2023
45.5
45.2
45.6
ott 2023
45.6
47.8
45.0
set 2023
45.0
51.2
50.8
ago 2023
50.8
50.3
51.7
lug 2023
51.7
50.2
48.9
giu 2023
48.9
51.3
51.6
mag 2023
51.6
50.9
51.1
apr 2023
51.1
52.6
50.7
mar 2023
50.7
51.5
54.6
feb 2023
54.6
48.5
48.4
gen 2023
48.4
49.5
48.8
dic 2022
48.8
51.7
50.4
nov 2022
50.4
52.7
53.2
ott 2022
53.2
52.1
52.3
set 2022
52.3
52.1
49.2
ago 2022
49.2
50.7
48.9
lug 2022
48.9
54.5
52.6
giu 2022
52.6
57.3
56.4
mag 2022
56.4
58.7
58.2
apr 2022
58.2
59.1
59.1
mar 2022
59.1
56.0
59.1
feb 2022
59.1
55.3
56.3
gen 2022
56.3
57.8
54.3
dic 2021
54.3
58.7
55.5
nov 2021
55.5
59.2
54.6
ott 2021
54.6
59.4
52.6
set 2021
52.6
63.8
55.2
ago 2021
55.2
64.9
58.7
lug 2021
58.7
57.0
66.3
