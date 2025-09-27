UK Markit/CIPS Construction PMI è pubblicato da Markit insieme al Chartered Institute of Procurement & Supply. L'indicatore mostra il livello di attività dei responsabili degli acquisti del settore delle costruzioni.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

Il calcolo del PMI si basa sui dati raccolti dalle risposte mensili ai questionari inviati ai dirigenti degli acquisti in oltre 170 imprese di costruzione del Regno Unito che forniscono il più alto contributo al PIL. Ai manager viene chiesto di caratterizzare le attuali condizioni commerciali ed economiche nel settore delle costruzioni nazionali. Il questionario copre le seguenti variabili economiche:

Attività commerciale generale

Attività di costruzione di case

Attività di costruzione commerciale

Attività di ingegneria civile

Nuovi ordini

Occupazione

Quantità di acquisti

Tempi di consegna dei fornitori

Prezzi di input

Lavorare con subappaltatori (attività, disponibilità, tariffe, qualità)

Produzione futura a breve termine

I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative: se le cifre sono aumentate, diminuite o rimangono invariate. L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore delle costruzioni. È interpretato come un indicatore principale dell'attività e dell'inflazione del settore edile. La crescita del PMI delle Costruzioni è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per la crescita della sterlina.

Ultimi valori: