RICS Saldo dei Prezzi delle Abitazioni Regno Unito (RICS United Kingdom House Price Balance)

Regno Unito
GBP, Sterlina
RICS
Housing
Medio N/D -4.2% -13.0%
-13.0%
Il Saldo dei Prezzi delle Abitazioni RICS è pubblicato dal Royal Institute of Chartered Surveyors. Dimostra la variazione prevista dei prezzi delle case nel Regno Unito ed è considerato un indicatore principale dell'inflazione dei prezzi delle abitazioni. L'indagine nazionale riguarda tutte le regioni e si compone di 19 domande relative ai seguenti aspetti dell'attività di mercato:

  • Una variazione dei prezzi medi per l'affitto e gli acquisti di alloggi negli ultimi tre mesi
  • Un cambiamento nelle richieste degli acquirenti e nelle nuove istruzioni dei fornitori nell'ultimo mese
  • Un cambiamento nelle vendite concordate nell'ultimo mese
  • Variazione di prezzo prevista nei prossimi 3 mesi, 12 mesi e 5 anni
  • Un cambiamento nel numero di case invendute
  • Un cambiamento nella domanda e nell'offerta di affitti negli ultimi 3 mesi
  • Variazione del prezzo degli affitti previsti nei prossimi 3 mesi, 12 mesi e 5 anni
  • Il senso degli attuali livelli di prezzo (molto costoso, costoso, fair value, economico, molto economico)

Tutte le stime sono fornite in termini relativi piuttosto che assoluti (i prezzi ottengono / otterranno più alti, più bassi o rimarranno gli stessi).

I dati del saldo netto possono variare tra -100 e 100. Un saldo positivo indica la crescita del mercato immobiliare e può avere un effetto positivo sulle quotazioni del PIL. Una cifra negativa significa che la maggior parte degli intervistati valuta negativamente le attuali tendenze inflazionistiche.

I risultati dell'indagine sono utilizzati dal governo britannico, dalla Banca d'Inghilterra e da altre strutture chiave come indicatore delle attuali e future vendite di abitazioni nel Regno Unito e delle condizioni di affitto. È strettamente monitorato sia dagli analisti di mercato che dagli investitori.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"RICS Saldo dei Prezzi delle Abitazioni Regno Unito (RICS United Kingdom House Price Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
-4.2%
-13.0%
lug 2025
-13.0%
-7.6%
-7.0%
giu 2025
-7.0%
-16.4%
-8.0%
mag 2025
-8.0%
-26.6%
-39.0%
apr 2025
-39.0%
-2.9%
2.0%
mar 2025
2.0%
2.0%
11.0%
feb 2025
11.0%
15.8%
22.0%
gen 2025
22.0%
26.0%
28.0%
dic 2024
28.0%
21.3%
25.0%
nov 2024
25.0%
-8.0%
16.0%
ott 2024
16.0%
7.0%
11.0%
set 2024
11.0%
-1.9%
0.0%
ago 2024
1.0%
-24.0%
-18.0%
lug 2024
-19.0%
-2.2%
-17.0%
giu 2024
-17.0%
9.3%
-17.0%
mag 2024
-17.0%
-1.4%
-7.0%
apr 2024
-5.0%
-3.1%
-5.0%
mar 2024
-4.0%
26.4%
-11.0%
feb 2024
-10.0%
-22.8%
-19.0%
gen 2024
-18.0%
-40.5%
-29.0%
dic 2023
-30.0%
27.2%
-40.0%
nov 2023
-43.0%
0.0%
-57.0%
ott 2023
-63.0%
-50.6%
-66.0%
set 2023
-69.0%
-61.1%
-66.0%
ago 2023
-68.0%
-49.8%
-55.0%
lug 2023
-53.0%
-38.1%
-51.0%
giu 2023
-46.0%
-34.5%
-33.0%
mag 2023
-30.0%
-41.1%
-43.0%
apr 2023
-39.0%
-45.6%
-43.0%
mar 2023
-43.0%
-38.0%
-45.0%
feb 2023
-48.0%
-44.7%
-41.0%
gen 2023
-47.0%
-33.6%
-36.0%
dic 2022
-42.0%
-31.8%
-22.0%
nov 2022
-25.0%
15.0%
3.0%
ott 2022
-2.0%
42.5%
29.0%
set 2022
32.0%
58.3%
50.0%
ago 2022
53.0%
64.5%
53.0%
lug 2022
63.0%
69.6%
56.0%
giu 2022
65.0%
30.2%
64.0%
mag 2022
73.0%
63.3%
73.0%
apr 2022
80.0%
77.5%
73.0%
mar 2022
74.0%
77.7%
81.0%
feb 2022
79.0%
72.5%
82.0%
gen 2022
74.0%
21.7%
77.0%
dic 2021
69.0%
71.4%
77.0%
nov 2021
71.0%
69.9%
75.0%
ott 2021
70.0%
47.2%
67.0%
set 2021
68.0%
-11.0%
70.0%
ago 2021
73.0%
75.7%
71.0%
lug 2021
79.0%
79.3%
78.0%
12345
Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

