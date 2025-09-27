Calendario Economico
RICS Saldo dei Prezzi delle Abitazioni Regno Unito (RICS United Kingdom House Price Balance)
|Medio
|N/D
|-4.2%
|
-13.0%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Saldo dei Prezzi delle Abitazioni RICS è pubblicato dal Royal Institute of Chartered Surveyors. Dimostra la variazione prevista dei prezzi delle case nel Regno Unito ed è considerato un indicatore principale dell'inflazione dei prezzi delle abitazioni. L'indagine nazionale riguarda tutte le regioni e si compone di 19 domande relative ai seguenti aspetti dell'attività di mercato:
- Una variazione dei prezzi medi per l'affitto e gli acquisti di alloggi negli ultimi tre mesi
- Un cambiamento nelle richieste degli acquirenti e nelle nuove istruzioni dei fornitori nell'ultimo mese
- Un cambiamento nelle vendite concordate nell'ultimo mese
- Variazione di prezzo prevista nei prossimi 3 mesi, 12 mesi e 5 anni
- Un cambiamento nel numero di case invendute
- Un cambiamento nella domanda e nell'offerta di affitti negli ultimi 3 mesi
- Variazione del prezzo degli affitti previsti nei prossimi 3 mesi, 12 mesi e 5 anni
- Il senso degli attuali livelli di prezzo (molto costoso, costoso, fair value, economico, molto economico)
Tutte le stime sono fornite in termini relativi piuttosto che assoluti (i prezzi ottengono / otterranno più alti, più bassi o rimarranno gli stessi).
I dati del saldo netto possono variare tra -100 e 100. Un saldo positivo indica la crescita del mercato immobiliare e può avere un effetto positivo sulle quotazioni del PIL. Una cifra negativa significa che la maggior parte degli intervistati valuta negativamente le attuali tendenze inflazionistiche.
I risultati dell'indagine sono utilizzati dal governo britannico, dalla Banca d'Inghilterra e da altre strutture chiave come indicatore delle attuali e future vendite di abitazioni nel Regno Unito e delle condizioni di affitto. È strettamente monitorato sia dagli analisti di mercato che dagli investitori.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"RICS Saldo dei Prezzi delle Abitazioni Regno Unito (RICS United Kingdom House Price Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress