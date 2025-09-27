Il Saldo dei Prezzi delle Abitazioni RICS è pubblicato dal Royal Institute of Chartered Surveyors. Dimostra la variazione prevista dei prezzi delle case nel Regno Unito ed è considerato un indicatore principale dell'inflazione dei prezzi delle abitazioni. L'indagine nazionale riguarda tutte le regioni e si compone di 19 domande relative ai seguenti aspetti dell'attività di mercato:

Una variazione dei prezzi medi per l'affitto e gli acquisti di alloggi negli ultimi tre mesi

Un cambiamento nelle richieste degli acquirenti e nelle nuove istruzioni dei fornitori nell'ultimo mese

Un cambiamento nelle vendite concordate nell'ultimo mese

Variazione di prezzo prevista nei prossimi 3 mesi, 12 mesi e 5 anni

Un cambiamento nel numero di case invendute

Un cambiamento nella domanda e nell'offerta di affitti negli ultimi 3 mesi

Variazione del prezzo degli affitti previsti nei prossimi 3 mesi, 12 mesi e 5 anni

Il senso degli attuali livelli di prezzo (molto costoso, costoso, fair value, economico, molto economico)

Tutte le stime sono fornite in termini relativi piuttosto che assoluti (i prezzi ottengono / otterranno più alti, più bassi o rimarranno gli stessi).

I dati del saldo netto possono variare tra -100 e 100. Un saldo positivo indica la crescita del mercato immobiliare e può avere un effetto positivo sulle quotazioni del PIL. Una cifra negativa significa che la maggior parte degli intervistati valuta negativamente le attuali tendenze inflazionistiche.

I risultati dell'indagine sono utilizzati dal governo britannico, dalla Banca d'Inghilterra e da altre strutture chiave come indicatore delle attuali e future vendite di abitazioni nel Regno Unito e delle condizioni di affitto. È strettamente monitorato sia dagli analisti di mercato che dagli investitori.

Ultimi valori: