Calendario Economico
Retribuzione Settimanale Media del Regno Unito, Retribuzione Totale (inclusi i Bonus) a/a (United Kingdom Average Weekly Earnings, Total Pay (incl. Bonuses) y/y)
|Medio
|5.0%
|4.9%
|
5.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|4.7%
|
5.0%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Guadagni Settimanali Medi, Retribuzione Totale incl. i Bonus a/a riflettono una variazione dei guadagni settimanali medi negli ultimi tre mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È considerato il principale indicatore dei cambiamenti a breve termine nei guadagni nel Regno Unito.
L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio condotto su 9.000 aziende, che impiegano 13,8 milioni di persone. L'indagine riguarda informazioni sull'importo totale degli stipendi in ciascuna azienda e sul numero di dipendenti che hanno ricevuto gli stipendi nel periodo segnalato. I guadagni settimanali medi sono calcolati sulla base di questi dati (l'importo è diviso per il numero di dipendenti). Il calcolo non include i lavoratori autonomi, le forze armate e i tirocinanti sostenuti dal governo.
I bonus sono inclusi nel calcolo dell'indicatore. Questo è l'importo medio pagato ai dipendenti delle aziende britanniche a settimana in cambio del lavoro svolto, prima delle tasse e di altre detrazioni. La cifra non include i redditi non guadagnati, le prestazioni in natura o gli arretrati salariali. La versione completa del rapporto include i valori nominali (non corretti per l'inflazione) e reali (corretti per l'inflazione).
L'indicatore non può essere considerato come una pura misura dell'aumento o della diminuzione dei salari, perché non tiene conto dei cambiamenti nella quota di forza lavoro a tempo parziale o dei cambiamenti nella struttura della forza lavoro.
L'indice medio settimanale degli utili è uno degli indicatori principali dell'inflazione e dell'attività dei consumatori. Pertanto, la crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulla sterlina britannica.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Retribuzione Settimanale Media del Regno Unito, Retribuzione Totale (inclusi i Bonus) a/a (United Kingdom Average Weekly Earnings, Total Pay (incl. Bonuses) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
