La Decisione sui Tassi di Interesse della Banca d'Inghilterra è uno degli indicatori chiave che influenzano le quotazioni della sterlina. La decisione è adottata dal Comitato di Politica Monetaria (MPC) della BoE.

Il Comitato di Politica Monetaria si riunisce otto volte l'anno per determinare la politica monetaria nazionale e fissare il tasso di interesse. Ogni incontro dura tre giorni e mezzo. Il primo giorno, i membri del Comitato studiano l'attuale disposizione economica (sia l'agenda interna che lo stato dell'economia mondiale, i principali eventi che influenzano le condizioni finanziarie ed economiche). Il secondo giorno, i membri discutono il loro punto di vista sull'attuale politica monetaria nazionale. Il terzo giorno, i membri votano sulle misure di politica monetaria e sul tasso di interesse.

La decisione sui tassi di interesse del Comitato viene pubblicata il giorno successivo, alle 12:00. I verbali delle riunioni sono pubblicati sul sito web della Banca d'Inghilterra insieme alla decisione sui tassi di interesse.

La BoE potrebbe tagliare il tasso di interesse per aiutare l'inflazione a salire a un livello obiettivo. Al contrario, se l'inflazione supera il livello obiettivo, la BoE cercherebbe di rendere più costosa la sterlina, per la quale (oltre a un complesso di altre misure) il tasso di interesse viene aumentato.

Pertanto, ogni decisione sui tassi di interesse della Banca d'Inghilterra influisce direttamente sulle quotazioni della sterlina (specialmente quando il tasso viene modificato). Una decisione di rialzo normalmente porta alla crescita delle quotazioni della sterlina britannica.

