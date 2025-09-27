CalendarioSezioni

Saldo Commerciale Non UE Regno Unito (United Kingdom Trade Balance Non-EU)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Trade
Medio £​-10.158 B £​-9.222 B
£​-10.783 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
£​-10.080 B
£​-10.158 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Saldo Commerciale Non UE riflette una differenza tra l'esportazione e l'importazione del paese in un periodo selezionato. Gli economisti utilizzano il Saldo Commerciale per valutare la struttura dei flussi commerciali tra i paesi. Le esportazioni verso i paesi dell'UE e le importazioni da essi sono escluse dai calcoli.

Un deficit commerciale si forma quando vengono importati più beni e servizi che esportati. Per i paesi con economie altamente sviluppate, come la Gran Bretagna, significa che la produzione ad alta intensità di lavoro viene trasferita all'estero, limitando così l'inflazione e mantenendo un elevato tenore di vita. Un disavanzo commerciale in questi casi è coperto da altri metodi di interazione economica, ad esempio mediante l'emissione di strumenti di debito.

Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.

L'impatto del Saldo Commerciale sulle quotazioni della sterlina è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. Al contrario, se l'economia cresce rapidamente, i paesi sviluppati preferiscono sviluppare le importazioni al fine di garantire la concorrenza sui prezzi. Ciò potrebbe influenzare di conseguenza le quotazioni della sterlina.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale Non UE Regno Unito (United Kingdom Trade Balance Non-EU)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
£​-10.158 B
£​-9.222 B
£​-10.783 B
apr 2025
£​-8.649 B
£​-8.690 B
£​-6.834 B
feb 2025
£​-8.578 B
£​-7.072 B
£​-7.368 B
gen 2025
£​-7.074 B
£​-9.183 B
£​-8.042 B
dic 2024
£​-6.098 B
£​-5.173 B
£​-7.194 B
set 2024
£​-5.313 B
£​-5.249 B
£​-4.848 B
ago 2024
£​-4.950 B
£​-7.500 B
lug 2024
£​-7.500 B
£​-5.561 B
£​-7.455 B
giu 2024
£​-7.455 B
£​-5.119 B
£​-7.646 B
mag 2024
£​-6.860 B
£​-6.970 B
apr 2024
£​-7.290 B
£​-3.810 B
mar 2024
£​-3.810 B
£​-2.895 B
feb 2024
£​-2.895 B
£​-2.603 B
£​-3.338 B
gen 2024
£​-3.421 B
£​-1.872 B
£​-3.319 B
dic 2023
£​-3.319 B
£​-3.216 B
£​-3.747 B
nov 2023
£​-2.838 B
£​-2.172 B
£​-3.919 B
ott 2023
£​-4.828 B
£​-4.355 B
£​-4.450 B
set 2023
£​-4.450 B
£​-4.628 B
£​-4.831 B
ago 2023
£​-4.902 B
£​-5.064 B
£​-2.653 B
lug 2023
£​-2.361 B
£​-5.807 B
£​-2.772 B
giu 2023
£​-2.772 B
£​-6.386 B
£​-6.615 B
mag 2023
£​-6.757 B
£​-6.450 B
£​-4.635 B
apr 2023
£​-5.035 B
£​-6.509 B
£​-5.458 B
mar 2023
£​-5.458 B
£​-6.694 B
£​-5.794 B
feb 2023
£​-6.519 B
£​-7.243 B
£​-6.574 B
gen 2023
£​-7.808 B
£​-7.996 B
£​-7.484 B
dic 2022
£​-7.484 B
£​-8.898 B
£​-3.493 B
nov 2022
£​-4.666 B
£​-10.239 B
£​-2.999 B
ott 2022
£​-4.823 B
£​-11.309 B
£​-8.551 B
set 2022
£​-8.551 B
£​-11.931 B
£​-9.248 B
ago 2022
£​-11.079 B
£​-12.362 B
£​-9.100 B
lug 2022
£​-10.194 B
£​-12.648 B
£​-12.290 B
giu 2022
£​-12.290 B
£​-12.470 B
£​-9.603 B
mag 2022
£​-10.367 B
£​-11.935 B
£​-11.408 B
apr 2022
£​-10.988 B
£​-10.578 B
£​-13.804 B
mar 2022
£​-13.804 B
£​-9.568 B
£​-13.142 B
feb 2022
£​-12.138 B
£​-8.739 B
£​-11.639 B
gen 2022
£​-13.650 B
£​-7.867 B
£​-7.876 B
dic 2021
£​-7.876 B
£​-7.650 B
£​-7.230 B
nov 2021
£​-5.665 B
£​-7.407 B
£​-6.832 B
ott 2021
£​-8.618 B
£​-6.958 B
£​-9.103 B
set 2021
£​-9.103 B
£​-6.630 B
£​-7.438 B
ago 2021
£​-8.395 B
£​-6.524 B
£​-8.106 B
lug 2021
£​-6.990 B
£​-6.102 B
£​-7.095 B
giu 2021
£​-7.095 B
£​-5.976 B
£​-5.238 B
mag 2021
£​-4.196 B
£​-5.976 B
£​-5.658 B
apr 2021
£​-5.549 B
£​-3.596 B
£​-6.548 B
mar 2021
£​-6.548 B
£​-15.407 B
£​-5.140 B
feb 2021
£​-10.728 B
£​-0.780 B
£​-4.457 B
gen 2021
£​-1.756 B
£​-2.737 B
£​-5.200 B
12345
