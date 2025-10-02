Ritiro del Patrimonio Immobiliare t/t Banca d’Inghilterra mostra una variazione del valore dei prestiti garantiti da casa, che non vengono utilizzati per l'acquisto o il miglioramento della casa. In altre parole, il ritiro del patrimonio immobiliare (o prelievo ipotecario) si verifica quando l'importo dei prestiti garantiti dalla casa cresce più dell'importo investito nell'edilizia abitativa. L'indicatore è calcolato per il trimestre riportato rispetto al precedente.

Il prelievo è trattato come fondi aggiuntivi che possono essere reinvestiti o spesi per altri scopi, aumentando così la spesa dei consumatori. Pertanto, l'indicatore di prelievo del patrimonio immobiliare è strettamente correlato al consumo. Gli analisti vedono la crescita dei prestiti come un indicatore principale di un aumento delle vendite al dettaglio e degli indicatori di attività dei consumatori, e quindi di una crescita inflazionistica.

Pertanto, il prelievo di azioni immobiliari può essere visto come positivo per le quotazioni in sterline.

Ultimi valori: