Housing Equity Withdrawal (HEW) Banca d’Inghilterra (BoE) t/t (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Banca d'Inghilterra (Bank of England)
Settore
Denaro
Basso £​-3.256 B £​-13.105 B
£​-13.463 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
£​-8.283 B
£​-3.256 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Ritiro del Patrimonio Immobiliare t/t Banca d’Inghilterra mostra una variazione del valore dei prestiti garantiti da casa, che non vengono utilizzati per l'acquisto o il miglioramento della casa. In altre parole, il ritiro del patrimonio immobiliare (o prelievo ipotecario) si verifica quando l'importo dei prestiti garantiti dalla casa cresce più dell'importo investito nell'edilizia abitativa. L'indicatore è calcolato per il trimestre riportato rispetto al precedente.

Il prelievo è trattato come fondi aggiuntivi che possono essere reinvestiti o spesi per altri scopi, aumentando così la spesa dei consumatori. Pertanto, l'indicatore di prelievo del patrimonio immobiliare è strettamente correlato al consumo. Gli analisti vedono la crescita dei prestiti come un indicatore principale di un aumento delle vendite al dettaglio e degli indicatori di attività dei consumatori, e quindi di una crescita inflazionistica.

Pertanto, il prelievo di azioni immobiliari può essere visto come positivo per le quotazioni in sterline.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Housing Equity Withdrawal (HEW) Banca d’Inghilterra (BoE) t/t (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
1 Q 2025
£​-3.256 B
£​-13.105 B
£​-13.463 B
4 Q 2024
£​-13.370 B
£​-13.747 B
£​-13.410 B
3 Q 2024
£​-12.486 B
£​-0.316 B
£​-15.181 B
2 Q 2024
£​-14.707 B
£​-34.580 B
£​-23.000 B
1 Q 2024
£​-23.858 B
£​-37.172 B
£​-24.716 B
4 Q 2023
£​-25.075 B
£​-18.677 B
£​-21.380 B
3 Q 2023
£​-21.773 B
£​-14.687 B
£​-23.451 B
2 Q 2023
£​-23.182 B
£​-11.163 B
£​-22.159 B
1 Q 2023
£​-22.908 B
£​-5.290 B
£​-15.275 B
4 Q 2022
£​-14.868 B
£​-4.130 B
£​-6.258 B
3 Q 2022
£​-5.828 B
£​-3.801 B
£​-6.129 B
2 Q 2022
£​-5.083 B
£​-6.747 B
£​-4.343 B
1 Q 2022
£​-6.883 B
£​-7.735 B
£​-10.399 B
4 Q 2021
£​-12.065 B
£​-3.328 B
£​-6.676 B
3 Q 2021
£​-7.097 B
£​6.755 B
£​6.115 B
2 Q 2021
£​7.248 B
£​0.302 B
£​6.065 B
1 Q 2021
£​3.962 B
£​-7.359 B
£​-0.001 B
3 Q 2020
£​-7.048 B
£​-6.244 B
£​-8.983 B
2 Q 2020
£​-7.682 B
£​-6.540 B
£​-4.494 B
1 Q 2020
£​-5.145 B
£​-6.630 B
£​-4.950 B
4 Q 2019
£​-5.122 B
£​-6.988 B
£​-6.016 B
3 Q 2019
£​-6.347 B
£​-5.968 B
£​-7.582 B
2 Q 2019
£​-6.909 B
£​-6.393 B
£​-7.043 B
1 Q 2019
£​-7.256 B
£​-7.845 B
£​-6.969 B
4 Q 2018
£​-6.229 B
£​-3.141 B
£​-7.261 B
3 Q 2018
£​-8.533 B
£​-1.192 B
£​-6.415 B
2 Q 2018
£​-6.346 B
£​-5.549 B
£​-7.115 B
1 Q 2018
£​-6.680 B
£​-5.461 B
£​-7.054 B
4 Q 2017
£​-6.700 B
£​-5.508 B
£​-6.334 B
3 Q 2017
£​-5.936 B
£​-9.699 B
£​-5.798 B
2 Q 2017
£​-4.129 B
£​-10.390 B
£​-5.191 B
1 Q 2017
£​-10.400 B
£​-10.200 B
4 Q 2016
£​-10.200 B
£​-11.200 B
3 Q 2016
£​-10.900 B
£​-13.100 B
2 Q 2016
£​-12.600 B
£​-5.100 B
1 Q 2016
£​-4.900 B
£​-8.200 B
4 Q 2015
£​-9.500 B
£​-9.700 B
3 Q 2015
£​-8.800 B
£​-10.900 B
2 Q 2015
£​-10.900 B
£​-12.100 B
1 Q 2015
£​-13.000 B
£​-12.600 B
4 Q 2014
£​-13.000 B
£​-12.200 B
3 Q 2014
£​-10.900 B
£​-10.600 B
2 Q 2014
£​-10.800 B
£​-11.500 B
1 Q 2014
£​-12.200 B
£​-11.400 B
4 Q 2013
£​-10.600 B
£​-10.600 B
3 Q 2013
£​-10.400 B
£​-12.500 B
2 Q 2013
£​-15.400 B
£​-13.400 B
1 Q 2013
£​-8.800 B
£​-8.300 B
4 Q 2012
£​-8.600 B
£​-7.900 B
3 Q 2012
£​-8.000 B
£​-9.400 B
