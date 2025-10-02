Calendario Economico
Housing Equity Withdrawal (HEW) Banca d’Inghilterra (BoE) t/t (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)
|Basso
|£-3.256 B
|£-13.105 B
|
£-13.463 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|£-8.283 B
|
£-3.256 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Ritiro del Patrimonio Immobiliare t/t Banca d’Inghilterra mostra una variazione del valore dei prestiti garantiti da casa, che non vengono utilizzati per l'acquisto o il miglioramento della casa. In altre parole, il ritiro del patrimonio immobiliare (o prelievo ipotecario) si verifica quando l'importo dei prestiti garantiti dalla casa cresce più dell'importo investito nell'edilizia abitativa. L'indicatore è calcolato per il trimestre riportato rispetto al precedente.
Il prelievo è trattato come fondi aggiuntivi che possono essere reinvestiti o spesi per altri scopi, aumentando così la spesa dei consumatori. Pertanto, l'indicatore di prelievo del patrimonio immobiliare è strettamente correlato al consumo. Gli analisti vedono la crescita dei prestiti come un indicatore principale di un aumento delle vendite al dettaglio e degli indicatori di attività dei consumatori, e quindi di una crescita inflazionistica.
Pertanto, il prelievo di azioni immobiliari può essere visto come positivo per le quotazioni in sterline.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell'"Housing Equity Withdrawal (HEW) Banca d'Inghilterra (BoE) t/t (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
