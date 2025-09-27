CalendarioSezioni

Costruzione Produzione Regno Unito m/m (United Kingdom Construction Output m/m)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Azienda
Basso 0.2% 0.4%
0.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.0%
0.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
U.K. La Produzione di Costruzioni m/m riflette la variazione dell'attività di costruzione del paese nel mese in un dato rispetto al mese precedente. L'indicatore è calcolato come l'importo a carico dei clienti per i lavori di costruzione e ingegneria nel periodo pertinente, esclusi i pagamenti IVA e subcostruzione. Tale importo comprende anche il costo dei lavori eseguiti di propria iniziativa (ad esempio, immobili per eventuale locazione o vendita).

Il calcolo si basa su un sondaggio mensile di oltre 8.000 imprese edili che impiegano oltre 100 persone o con un fatturato annuo di oltre 60 milioni di sterline. Le società rappresentano 24 industrie edili, tra cui la costruzione di edifici domestici e commerciali, di strade e autostrade, ponti e gallerie, progetti di utilità per fluidi, progetti per l'elettricità e le telecomunicazioni, perforazione, preparazione del sito e altri progetti di ingegneria civile. I pesi delle statistiche aziendali sono presi in considerazione nel calcolo dell'indicatore.

La stima mensile è corretta per le variazioni stagionali, perché la costruzione dipende fortemente dalle vacanze e dai fine settimana, nonché dalle condizioni meteorologiche e stagionali. I parametri di destagionalizzazione applicati al calcolo dell'indicatore sono rivisti annualmente.

Il contributo delle imprese di costruzione al PIL nazionale è di circa il 5,9%. Pertanto, l'indicatore è strettamente monitorato da analisti ed economisti. È considerato un indicatore principale della salute economica. La crescita delle costruzioni è anche un indicatore principale dell'attività nel mercato immobiliare e dei prestiti ipotecari. Pertanto, la crescita dell'indicatore è un fattore favorevole per la sterlina.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Costruzione Produzione Regno Unito m/m (United Kingdom Construction Output m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.2%
0.4%
0.3%
apr 2025
0.9%
0.0%
0.5%
feb 2025
0.4%
0.0%
-0.3%
dic 2024
-0.2%
-0.2%
0.6%
set 2024
0.1%
0.0%
0.6%
ago 2024
0.4%
-0.4%
lug 2024
-0.4%
-0.6%
0.5%
giu 2024
0.5%
-0.2%
1.7%
mag 2024
1.9%
-1.1%
apr 2024
-1.4%
-0.4%
mar 2024
-0.4%
-1.9%
feb 2024
-1.9%
-0.2%
1.1%
gen 2024
1.1%
0.1%
-0.5%
dic 2023
-0.5%
0.0%
-0.7%
nov 2023
-0.2%
-0.2%
-0.4%
ott 2023
-0.5%
0.0%
0.4%
set 2023
0.4%
0.0%
-0.8%
ago 2023
-0.5%
0.0%
-0.9%
lug 2023
-0.5%
0.0%
1.6%
giu 2023
1.6%
0.0%
-0.3%
mag 2023
-0.2%
0.0%
-0.9%
apr 2023
-0.6%
0.0%
0.2%
mar 2023
0.2%
0.0%
2.6%
feb 2023
2.4%
0.0%
-1.7%
gen 2023
-1.7%
0.0%
0.0%
dic 2022
0.0%
0.0%
-0.5%
nov 2022
0.0%
-0.1%
0.9%
ott 2022
0.8%
-0.1%
0.4%
set 2022
0.4%
0.0%
0.6%
ago 2022
0.4%
0.1%
0.1%
lug 2022
-0.8%
0.4%
-1.4%
giu 2022
-1.4%
0.6%
1.8%
mag 2022
1.5%
0.1%
0.3%
apr 2022
-0.4%
-0.2%
1.7%
mar 2022
1.7%
-0.7%
0.2%
feb 2022
-0.5%
-0.5%
1.6%
gen 2022
1.1%
-0.5%
2.0%
dic 2021
2.0%
-0.4%
1.9%
nov 2021
3.5%
0.5%
-1.7%
ott 2021
-1.8%
1.9%
1.3%
set 2021
1.3%
-0.1%
-0.7%
ago 2021
-0.2%
-0.9%
-1.0%
lug 2021
-1.6%
-1.9%
-1.3%
giu 2021
-1.3%
-2.1%
-0.7%
mag 2021
-0.8%
0.1%
-0.7%
apr 2021
-2.0%
0.8%
5.8%
mar 2021
5.8%
1.1%
2.3%
feb 2021
1.6%
1.8%
0.0%
gen 2021
0.9%
-0.1%
-2.9%
dic 2020
-2.9%
-1.4%
1.7%
1234
