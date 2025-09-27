CalendarioSezioni

Prestiti Netti agli Individui Banca d'Inghilterra (BoE) m/m (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Banca d'Inghilterra (Bank of England)
Settore
Consumatore
Basso £​6.144 B £​-0.618 B
£​6.861 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
£​7.106 B
£​6.144 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Prestiti Netti della Banca d’Inghilterra agli Individui m/m riflette una variazione del volume netto dei prestiti in essere nel mese in corso rispetto al precedente. Il calcolo dell'indicatore include i prestiti al consumo in sterline a privati e i prestiti garantiti sull'abitazione.

Il volume netto dei prestiti in essere correnti è il flusso di prestiti lordi nel mese in corso, al netto del rimborso del prestito.

I prestiti garantiti sull'abitazione sono suddivisi in tre tipi:

  • Prestito per l'acquisto di case (approvazioni per prestiti completamente garantiti su abitazioni attraverso un'ipoteca primaria)
  • Remortgaging (che consente al mutuatario di pagare l'ipoteca corrente con un prestito fornito da un altro prestatore)
  • Altri prestiti (aumento dell'ipoteca corrente con lo stesso finanziatore per migliorare l'alloggio, ecc.).

I tipi di prestiti al consumo includono il prestito con carta di credito e "altri" prestiti (come scoperti e prestiti bancari in contanti). I prestiti in sterline agli individui sono forniti da tre tipi principali di organizzazioni.

  • Banche residenti nel Regno Unito. Forniscono rapporti di credito mensili direttamente alla Banca d'Inghilterra.
  • Le società di costruzione sono banche specializzate, che forniscono prestiti immobiliari mirati. Anche i dati delle società di costruzione sono raccolti su base permanente e forniti in forme speciali.
  • Altri istituti di credito specializzati. Ciò include i concedenti di credito non bancari e non immobiliari del Regno Unito, i prestatori di mutui specializzati, i rivenditori, il governo, le società, le compagnie di assicurazione e i fondi pensione. I dati da essi sono raccolti dall'Ufficio per le Statistiche Nazionali.

Il volume dei prestiti al consumo è un indicatore principale dell'attività dei consumatori e delle vendite al dettaglio, nonché del mercato immobiliare e del settore bancario. La crescita dell'indicatore consente la previsione di espansione dell'economia e può influenzare positivamente le quotazioni della sterlina britannica.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prestiti Netti agli Individui Banca d'Inghilterra (BoE) m/m (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
£​6.144 B
£​-0.618 B
£​6.861 B
giu 2025
£​6.757 B
£​1.871 B
£​3.133 B
mag 2025
£​2.913 B
£​3.273 B
£​1.167 B
apr 2025
£​0.821 B
£​11.338 B
£​14.059 B
mar 2025
£​13.838 B
£​3.931 B
£​4.611 B
feb 2025
£​4.644 B
£​4.585 B
£​5.931 B
gen 2025
£​5.947 B
£​4.036 B
£​4.405 B
dic 2024
£​4.613 B
£​3.664 B
£​3.452 B
nov 2024
£​3.352 B
£​4.258 B
£​4.461 B
ott 2024
£​4.532 B
£​3.904 B
£​3.793 B
set 2024
£​3.771 B
£​3.694 B
£​4.203 B
ago 2024
£​4.156 B
£​3.994 B
£​4.027 B
lug 2024
£​4.001 B
£​3.512 B
£​3.494 B
giu 2024
£​3.816 B
£​2.488 B
£​2.755 B
mag 2024
£​2.725 B
£​4.711 B
£​3.019 B
apr 2024
£​3.142 B
£​1.079 B
£​1.884 B
mar 2024
£​1.837 B
£​3.075 B
feb 2024
£​2.888 B
£​0.697 B
gen 2024
£​0.791 B
£​1.150 B
£​0.367 B
dic 2023
£​0.367 B
£​-1.838 B
£​2.063 B
nov 2023
£​1.966 B
£​1.479 B
£​1.329 B
ott 2023
£​1.239 B
£​1.630 B
£​0.410 B
set 2023
£​0.451 B
£​1.802 B
£​2.797 B
ago 2023
£​2.862 B
£​1.269 B
£​1.472 B
lug 2023
£​1.420 B
£​0.956 B
£​1.742 B
giu 2023
£​1.797 B
£​1.002 B
£​1.006 B
mag 2023
£​1.052 B
£​1.588 B
£​0.048 B
apr 2023
£​0.202 B
£​2.709 B
£​1.605 B
mar 2023
£​1.592 B
£​3.527 B
£​2.156 B
feb 2023
£​2.151 B
£​4.482 B
£​3.689 B
gen 2023
£​4.138 B
£​4.883 B
£​3.869 B
dic 2022
£​3.731 B
£​5.755 B
£​5.748 B
nov 2022
£​5.865 B
£​6.227 B
£​4.324 B
ott 2022
£​4.736 B
£​6.715 B
£​6.486 B
set 2022
£​6.806 B
£​6.858 B
£​7.314 B
ago 2022
£​7.212 B
£​7.029 B
£​6.624 B
lug 2022
£​6.476 B
£​6.926 B
£​7.080 B
giu 2022
£​7.054 B
£​7.070 B
£​8.938 B
mag 2022
£​8.270 B
£​6.700 B
£​5.538 B
apr 2022
£​5.520 B
£​6.669 B
£​7.730 B
mar 2022
£​8.277 B
£​5.538 B
£​6.118 B
feb 2022
£​6.548 B
£​4.773 B
£​6.068 B
gen 2022
£​6.528 B
£​4.157 B
£​4.786 B
dic 2021
£​4.402 B
£​5.508 B
£​4.775 B
nov 2021
£​4.926 B
£​5.426 B
£​1.977 B
ott 2021
£​2.310 B
£​5.267 B
£​9.570 B
set 2021
£​9.755 B
£​7.317 B
£​4.966 B
ago 2021
£​5.644 B
£​3.458 B
£​-1.725 B
lug 2021
£​-1.407 B
£​13.856 B
£​18.030 B
giu 2021
£​18.176 B
£​4.846 B
£​7.215 B
