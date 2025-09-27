Prestiti Netti della Banca d’Inghilterra agli Individui m/m riflette una variazione del volume netto dei prestiti in essere nel mese in corso rispetto al precedente. Il calcolo dell'indicatore include i prestiti al consumo in sterline a privati e i prestiti garantiti sull'abitazione.

Il volume netto dei prestiti in essere correnti è il flusso di prestiti lordi nel mese in corso, al netto del rimborso del prestito.

I prestiti garantiti sull'abitazione sono suddivisi in tre tipi:

Prestito per l'acquisto di case (approvazioni per prestiti completamente garantiti su abitazioni attraverso un'ipoteca primaria)

Remortgaging (che consente al mutuatario di pagare l'ipoteca corrente con un prestito fornito da un altro prestatore)

Altri prestiti (aumento dell'ipoteca corrente con lo stesso finanziatore per migliorare l'alloggio, ecc.).

I tipi di prestiti al consumo includono il prestito con carta di credito e "altri" prestiti (come scoperti e prestiti bancari in contanti). I prestiti in sterline agli individui sono forniti da tre tipi principali di organizzazioni.

Banche residenti nel Regno Unito. Forniscono rapporti di credito mensili direttamente alla Banca d'Inghilterra.

Le società di costruzione sono banche specializzate, che forniscono prestiti immobiliari mirati. Anche i dati delle società di costruzione sono raccolti su base permanente e forniti in forme speciali.

Altri istituti di credito specializzati. Ciò include i concedenti di credito non bancari e non immobiliari del Regno Unito, i prestatori di mutui specializzati, i rivenditori, il governo, le società, le compagnie di assicurazione e i fondi pensione. I dati da essi sono raccolti dall'Ufficio per le Statistiche Nazionali.

Il volume dei prestiti al consumo è un indicatore principale dell'attività dei consumatori e delle vendite al dettaglio, nonché del mercato immobiliare e del settore bancario. La crescita dell'indicatore consente la previsione di espansione dell'economia e può influenzare positivamente le quotazioni della sterlina britannica.

