Calendario Economico
Indice dei Prezzi alla Produzione Regno Unito (IPP) Input a/a (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input y/y)
|Basso
|-1.5%
|-2.5%
|
-2.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Indice dei prezzi alla Produzione dei fattori di Produzione (PPI) a/a mostra la variazione del prezzo delle materie prime e del carburante acquistati dai produttori britannici nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo dell'indice include materiali e combustibili importati e nazionali. Inoltre, non è limitato ai materiali utilizzati nel prodotto finale, ma include ciò che è richiesto dalle aziende nella loro normale gestione quotidiana (come pasti per i dipendenti, forniture per ufficio, carburanti per auto aziendali, ecc.).
L'indice è calcolato in relazione al periodo di riferimento attualmente fissato al 2010. Il livello di riferimento del 2010 è fissato a 100.
L'indicatore si basa sui dati di un sondaggio tra i produttori di tutto il paese. I pesi sono dati alle componenti dell'indice, a seconda del loro impatto sui costi totali. Gli indici sono destagionalizzati.
L'indice riflette le spese operative dei produttori britannici ed è un indicatore principale dell'inflazione al consumo. La crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni della sterlina.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi alla Produzione Regno Unito (IPP) Input a/a (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
