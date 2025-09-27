Indice dei prezzi alla Produzione dei fattori di Produzione (PPI) a/a mostra la variazione del prezzo delle materie prime e del carburante acquistati dai produttori britannici nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo dell'indice include materiali e combustibili importati e nazionali. Inoltre, non è limitato ai materiali utilizzati nel prodotto finale, ma include ciò che è richiesto dalle aziende nella loro normale gestione quotidiana (come pasti per i dipendenti, forniture per ufficio, carburanti per auto aziendali, ecc.).

L'indice è calcolato in relazione al periodo di riferimento attualmente fissato al 2010. Il livello di riferimento del 2010 è fissato a 100.

L'indicatore si basa sui dati di un sondaggio tra i produttori di tutto il paese. I pesi sono dati alle componenti dell'indice, a seconda del loro impatto sui costi totali. Gli indici sono destagionalizzati.

L'indice riflette le spese operative dei produttori britannici ed è un indicatore principale dell'inflazione al consumo. La crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni della sterlina.

