Indice dei Prezzi alla Produzione Regno Unito (IPP) Input a/a (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input y/y)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Prezzi
Basso -1.5% -2.5%
-2.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Indice dei prezzi alla Produzione dei fattori di Produzione (PPI) a/a mostra la variazione del prezzo delle materie prime e del carburante acquistati dai produttori britannici nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo dell'indice include materiali e combustibili importati e nazionali. Inoltre, non è limitato ai materiali utilizzati nel prodotto finale, ma include ciò che è richiesto dalle aziende nella loro normale gestione quotidiana (come pasti per i dipendenti, forniture per ufficio, carburanti per auto aziendali, ecc.).

L'indice è calcolato in relazione al periodo di riferimento attualmente fissato al 2010. Il livello di riferimento del 2010 è fissato a 100.

L'indicatore si basa sui dati di un sondaggio tra i produttori di tutto il paese. I pesi sono dati alle componenti dell'indice, a seconda del loro impatto sui costi totali. Gli indici sono destagionalizzati.

L'indice riflette le spese operative dei produttori britannici ed è un indicatore principale dell'inflazione al consumo. La crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni della sterlina.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell'"Indice dei Prezzi alla Produzione Regno Unito (IPP) Input a/a (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
dic 2024
-1.5%
-2.5%
-2.1%
nov 2024
-1.9%
-2.9%
-2.4%
ott 2024
-2.3%
-2.6%
-2.3%
set 2024
-2.3%
-1.0%
-1.0%
ago 2024
-1.2%
0.2%
lug 2024
0.4%
-0.4%
giu 2024
-0.4%
1.3%
-0.7%
mag 2024
-0.1%
-1.6%
-1.4%
apr 2024
-1.6%
-2.5%
mar 2024
-2.5%
-1.2%
-2.2%
feb 2024
-2.7%
-2.3%
-2.8%
gen 2024
-3.3%
-3.1%
-2.1%
dic 2023
-2.8%
-3.1%
-2.7%
nov 2023
-2.6%
-3.3%
-2.6%
ott 2023
-2.6%
-2.1%
-2.1%
set 2023
-2.6%
-0.8%
-2.0%
ago 2023
-2.3%
-3.2%
-3.2%
lug 2023
-3.3%
-5.1%
-2.9%
giu 2023
-2.7%
-3.3%
0.4%
mag 2023
0.5%
2.4%
4.2%
apr 2023
3.9%
3.8%
7.3%
mar 2023
7.6%
9.8%
12.8%
feb 2023
12.7%
10.8%
14.7%
gen 2023
14.1%
15.4%
16.2%
dic 2022
16.5%
19.2%
18.0%
ott 2022
19.2%
17.7%
20.8%
set 2022
20.0%
17.2%
20.9%
ago 2022
20.5%
21.0%
22.6%
lug 2022
22.6%
24.8%
24.1%
giu 2022
24.0%
23.5%
22.4%
mag 2022
22.1%
19.9%
20.9%
apr 2022
18.6%
20.7%
18.6%
mar 2022
19.2%
13.4%
15.1%
feb 2022
14.7%
12.6%
14.2%
gen 2022
13.6%
14.2%
13.8%
dic 2021
13.5%
14.6%
15.2%
nov 2021
14.3%
11.0%
13.7%
ott 2021
13.0%
11.5%
11.9%
set 2021
11.4%
13.6%
11.2%
ago 2021
11.0%
10.3%
10.4%
lug 2021
9.9%
6.3%
9.7%
giu 2021
9.1%
8.0%
10.4%
mag 2021
10.7%
11.3%
10.0%
apr 2021
9.9%
10.0%
6.4%
mar 2021
5.9%
6.2%
3.3%
feb 2021
2.6%
2.1%
1.6%
gen 2021
1.3%
-1.3%
0.6%
dic 2020
0.2%
0.0%
-0.3%
nov 2020
-0.5%
1.7%
-1.2%
ott 2020
-1.3%
-3.5%
-2.2%
12345
