CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Vendite al Dettaglio Core Regno Unito m/m (United Kingdom Core Retail Sales m/m)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Consumatore
Medio 0.5% -0.5%
0.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Indice di Vendita al Dettaglio Core m/m mostra variazioni nel valore dei beni al dettaglio venduti nel Regno Unito per il mese in questione rispetto al precedente. Il calcolo si basa su un sondaggio, che campiona 5.000 attività di vendita al dettaglio. Il calcolo dell'indice non include le vendite di auto e carburante a causa dell'elevata volatilità.

Il questionario raccoglie dati sull'intero fatturato al dettaglio nel paese, compresi i singoli negozi, i mercati, le vendite porta a porta e telefoniche. Una domanda separata riguarda l'importo totale delle vendite al dettaglio effettuate online.

Le statistiche delle vendite al dettaglio includono il costo di cibo, abbigliamento, scarpe, articoli per la casa, ecc. L'indicatore tiene conto separatamente della vendita al dettaglio non in negozio (porta a porta, bancarelle, vendite su Internet, ecc.). I servizi non sono inclusi: vacanze, tariffe aeree e biglietti del treno, assicurazioni, banche, ecc. Un indice destagionalizzato viene calcolato in base ai risultati dell'indagine. L'indice è calcolato in relazione a un anno base del 2013 con un livello di riferimento di 100. Una variazione dell'indice mensile viene misurata in percentuale.

Questo indicatore è uno dei primi indicatori dell'efficacia della politica economica. Viene utilizzato nella preparazione delle relazioni nazionali (PIL, saldo dei conti correnti, ecc.). Le misure di regolamentazione economica sono adottate sulla base dell'RSI. Nel calcolo del PIL, l'RSI viene utilizzato per misurare la spesa per consumi finali delle famiglie (quando il PIL è misurato dall'approccio della spesa).

Essendo una misura dell'attività dei consumatori, la crescita dell'indice delle vendite al dettaglio può influenzare positivamente le quotazioni della sterlina britannica.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio Core Regno Unito m/m (United Kingdom Core Retail Sales m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.5%
-0.5%
0.6%
giu 2025
0.6%
-0.7%
-2.9%
mag 2025
-2.8%
-2.4%
1.4%
apr 2025
1.3%
1.3%
0.2%
gen 2025
2.1%
-1.9%
-0.9%
dic 2024
-0.6%
0.3%
0.1%
nov 2024
0.3%
0.5%
-0.9%
ott 2024
-0.9%
-1.2%
0.3%
set 2024
0.3%
-2.3%
1.1%
ago 2024
1.1%
-1.2%
1.0%
lug 2024
0.7%
-1.5%
giu 2024
-1.5%
-0.1%
2.9%
mag 2024
2.9%
0.6%
-1.4%
apr 2024
-2.0%
0.3%
-0.6%
mar 2024
-0.3%
0.1%
0.3%
feb 2024
0.2%
0.8%
3.4%
gen 2024
3.2%
-2.1%
-3.5%
dic 2023
-3.3%
0.3%
1.5%
nov 2023
1.3%
0.0%
0.2%
ott 2023
-0.1%
0.1%
-1.3%
set 2023
-1.0%
0.1%
0.6%
ago 2023
0.6%
-0.1%
-1.4%
lug 2023
-1.4%
-0.1%
0.7%
giu 2023
0.8%
0.0%
0.0%
mag 2023
0.1%
0.2%
0.7%
apr 2023
0.8%
0.1%
-1.4%
mar 2023
-1.0%
-0.2%
1.4%
feb 2023
1.5%
-0.3%
0.9%
gen 2023
0.4%
0.0%
-1.4%
dic 2022
-1.1%
0.5%
-0.3%
nov 2022
-0.3%
0.3%
0.7%
ott 2022
0.3%
-0.3%
-1.5%
set 2022
-1.5%
-0.6%
-1.7%
ago 2022
-1.6%
0.0%
0.4%
lug 2022
0.4%
0.6%
0.2%
giu 2022
0.4%
0.4%
-1.0%
mag 2022
-0.7%
-0.4%
0.2%
apr 2022
1.4%
-1.2%
-0.9%
mar 2022
-1.1%
0.2%
-0.9%
feb 2022
-0.7%
1.3%
1.7%
gen 2022
1.7%
0.5%
-3.9%
dic 2021
-3.6%
-0.5%
0.7%
nov 2021
1.1%
-0.8%
2.0%
ott 2021
1.6%
-0.1%
-0.4%
set 2021
-0.6%
0.9%
-0.7%
ago 2021
-1.2%
0.2%
-3.2%
lug 2021
-2.4%
-0.7%
0.0%
giu 2021
0.3%
-1.5%
-2.0%
mag 2021
-2.1%
1.1%
9.1%
apr 2021
9.0%
0.8%
4.6%
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento