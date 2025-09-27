CalendarioSezioni

Produzione Edile Regno Unito a/a (United Kingdom Construction Output y/y)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Azienda
Basso 2.4% 1.4%
1.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.6%
2.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
La Produzione di Costruzioni a/a misura la variazione del livello di attività del settore edile nazionale nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indicatore è calcolato come l'importo a carico dei clienti per i lavori di costruzione e ingegneria nel periodo pertinente, esclusi i pagamenti IVA e subcostruzione. Tale importo comprende anche il costo dei lavori eseguiti di propria iniziativa (ad esempio, immobili per eventuale locazione o vendita).

Il calcolo si basa su un sondaggio mensile di oltre 8.000 imprese edili che impiegano oltre 100 persone o con un fatturato annuo di oltre 60 milioni di sterline. Le società rappresentano 24 industrie edili, tra cui la costruzione di edifici domestici e commerciali, di strade e autostrade, ponti e gallerie, progetti di utilità per fluidi, progetti per l'elettricità e le telecomunicazioni, perforazione, preparazione del sito e altri progetti di ingegneria civile. I pesi delle statistiche aziendali sono presi in considerazione nel calcolo dell'indicatore.

La stima mensile è corretta per le variazioni stagionali, perché la costruzione dipende fortemente dalle vacanze e dai fine settimana, nonché dalle condizioni meteorologiche e stagionali. I parametri di destagionalizzazione applicati al calcolo dell'indicatore sono rivisti annualmente.

Il contributo delle imprese di costruzione al PIL nazionale è di circa il 5,9%. Pertanto, l'indicatore è strettamente monitorato da analisti ed economisti. È considerato un indicatore principale della salute economica. La crescita delle costruzioni è anche un indicatore principale dell'attività nel mercato immobiliare e dei prestiti ipotecari. Pertanto, la crescita dell'indicatore è un fattore favorevole per la sterlina.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Edile Regno Unito a/a (United Kingdom Construction Output y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
2.4%
1.4%
1.5%
apr 2025
3.3%
0.6%
1.4%
feb 2025
1.6%
-1.1%
0.0%
dic 2024
1.5%
-1.3%
1.0%
ott 2024
-0.7%
-2.8%
-0.4%
set 2024
-0.4%
2.2%
0.5%
ago 2024
0.3%
-1.4%
lug 2024
-1.6%
-0.7%
-1.7%
giu 2024
-1.7%
-1.0%
0.6%
mag 2024
0.8%
-2.1%
apr 2024
-3.3%
-2.2%
mar 2024
-2.2%
-2.0%
feb 2024
-2.0%
1.5%
2.0%
gen 2024
0.7%
-1.8%
-3.2%
dic 2023
-3.2%
1.5%
-0.7%
nov 2023
0.9%
2.0%
1.3%
ott 2023
1.1%
2.5%
2.8%
set 2023
2.8%
2.5%
1.8%
ago 2023
2.3%
3.7%
3.2%
lug 2023
2.8%
2.4%
4.6%
giu 2023
4.6%
1.9%
0.3%
mag 2023
0.2%
3.8%
2.7%
apr 2023
3.6%
4.9%
4.1%
mar 2023
4.1%
3.1%
6.0%
feb 2023
5.7%
2.1%
3.3%
gen 2023
0.6%
3.8%
3.7%
dic 2022
3.7%
5.7%
4.6%
nov 2022
4.0%
6.5%
5.9%
ott 2022
7.4%
5.9%
5.7%
set 2022
5.7%
5.2%
6.4%
ago 2022
6.1%
4.2%
4.9%
lug 2022
4.3%
4.4%
4.1%
giu 2022
4.1%
4.3%
4.9%
mag 2022
4.8%
4.3%
3.1%
apr 2022
3.9%
5.4%
4.7%
mar 2022
4.7%
8.0%
7.0%
feb 2022
6.1%
8.6%
10.0%
gen 2022
9.9%
7.1%
7.4%
dic 2021
7.4%
5.0%
3.6%
nov 2021
6.8%
5.2%
4.3%
ott 2021
3.3%
8.6%
7.2%
set 2021
7.2%
9.4%
9.3%
ago 2021
10.1%
19.3%
13.1%
lug 2021
8.6%
45.1%
30.0%
giu 2021
30.0%
75.1%
57.6%
mag 2021
56.5%
91.3%
79.4%
apr 2021
77.9%
0.8%
6.0%
mar 2021
6.0%
-3.6%
-3.3%
feb 2021
-4.3%
-3.4%
-6.5%
gen 2021
-3.0%
-2.6%
-3.9%
1234
