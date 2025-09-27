Calendario Economico
Produzione Edile Regno Unito a/a (United Kingdom Construction Output y/y)
|Basso
|2.4%
|1.4%
|
1.5%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.6%
|
2.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La Produzione di Costruzioni a/a misura la variazione del livello di attività del settore edile nazionale nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indicatore è calcolato come l'importo a carico dei clienti per i lavori di costruzione e ingegneria nel periodo pertinente, esclusi i pagamenti IVA e subcostruzione. Tale importo comprende anche il costo dei lavori eseguiti di propria iniziativa (ad esempio, immobili per eventuale locazione o vendita).
Il calcolo si basa su un sondaggio mensile di oltre 8.000 imprese edili che impiegano oltre 100 persone o con un fatturato annuo di oltre 60 milioni di sterline. Le società rappresentano 24 industrie edili, tra cui la costruzione di edifici domestici e commerciali, di strade e autostrade, ponti e gallerie, progetti di utilità per fluidi, progetti per l'elettricità e le telecomunicazioni, perforazione, preparazione del sito e altri progetti di ingegneria civile. I pesi delle statistiche aziendali sono presi in considerazione nel calcolo dell'indicatore.
La stima mensile è corretta per le variazioni stagionali, perché la costruzione dipende fortemente dalle vacanze e dai fine settimana, nonché dalle condizioni meteorologiche e stagionali. I parametri di destagionalizzazione applicati al calcolo dell'indicatore sono rivisti annualmente.
Il contributo delle imprese di costruzione al PIL nazionale è di circa il 5,9%. Pertanto, l'indicatore è strettamente monitorato da analisti ed economisti. È considerato un indicatore principale della salute economica. La crescita delle costruzioni è anche un indicatore principale dell'attività nel mercato immobiliare e dei prestiti ipotecari. Pertanto, la crescita dell'indicatore è un fattore favorevole per la sterlina.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Edile Regno Unito a/a (United Kingdom Construction Output y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress