La Produzione di Costruzioni a/a misura la variazione del livello di attività del settore edile nazionale nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indicatore è calcolato come l'importo a carico dei clienti per i lavori di costruzione e ingegneria nel periodo pertinente, esclusi i pagamenti IVA e subcostruzione. Tale importo comprende anche il costo dei lavori eseguiti di propria iniziativa (ad esempio, immobili per eventuale locazione o vendita).

Il calcolo si basa su un sondaggio mensile di oltre 8.000 imprese edili che impiegano oltre 100 persone o con un fatturato annuo di oltre 60 milioni di sterline. Le società rappresentano 24 industrie edili, tra cui la costruzione di edifici domestici e commerciali, di strade e autostrade, ponti e gallerie, progetti di utilità per fluidi, progetti per l'elettricità e le telecomunicazioni, perforazione, preparazione del sito e altri progetti di ingegneria civile. I pesi delle statistiche aziendali sono presi in considerazione nel calcolo dell'indicatore.

La stima mensile è corretta per le variazioni stagionali, perché la costruzione dipende fortemente dalle vacanze e dai fine settimana, nonché dalle condizioni meteorologiche e stagionali. I parametri di destagionalizzazione applicati al calcolo dell'indicatore sono rivisti annualmente.

Il contributo delle imprese di costruzione al PIL nazionale è di circa il 5,9%. Pertanto, l'indicatore è strettamente monitorato da analisti ed economisti. È considerato un indicatore principale della salute economica. La crescita delle costruzioni è anche un indicatore principale dell'attività nel mercato immobiliare e dei prestiti ipotecari. Pertanto, la crescita dell'indicatore è un fattore favorevole per la sterlina.

