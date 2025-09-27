L'indice dei Prezzi alla Produzione Output (PPI) a/a riflette la variazione dell'importo ricevuto dai produttori britannici dalla vendita di beni nei mercati nazionali ed esteri, nel mese in un dato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Oltre al costo di produzione, che include i costi di manodopera, le materie prime, la manutenzione dell'energia e dell'impresa, il prezzo di vendita include anche il markup del produttore, gli interessi su prestiti, la manutenzione di strutture ed edifici e i costi di noleggio. Tutti i numeri di indice escludono l'IVA, ma includono l'accisa sulle sigarette, i tabacchi lavorati, l'alcol e i prodotti petroliferi.

I prodotti inclusi nel calcolo dell'indice sono suddivisi in 10 gruppi principali:

Cibo

Tabacco e alcol

Abbigliamento, tessili e cuoio

Carta e stampa

Prodotti petroliferi

Prodotti chimici e farmaceutici

Metallo, macchinari e attrezzature

Prodotti informatici, elettrici e ottici

Mezzi di trasporto

Altri prodotti manifatturieri

Le merci di queste categorie sono raggruppate in un carrello. I prezzi di produzione per i beni sono raccolti da un sondaggio mensile dei produttori. L'indice è calcolato su base ponderata rispetto al periodo di riferimento attualmente fissato al 2010. Il livello di riferimento del 2010 è fissato a 100. I pesi vengono adeguati ogni cinque anni.

Il PPI di output riflette i prezzi di produzione dei beni e caratterizza l'inflazione dal punto di vista del produttore. Pertanto, è leggermente superiore ai dati sull'inflazione al consumo. La crescita dell'indice è solitamente vista come positiva per le quotazioni della sterlina britannica.

Ultimi valori: