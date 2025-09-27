Calendario Economico
Prestiti Ipotecari Banca d'Inghilterra (BoE) m/m (Bank of England (BoE) Mortgage Lending m/m)
|Basso
|£4.522 B
|£-1.540 B
|
£5.389 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|£2.964 B
|
£4.522 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Bank of England Mortgage Lending m/m riflette una variazione dell'importo netto degli attuali prestiti garantiti per la casa in un dato mese rispetto al precedente.
La BoE raccoglie mensilmente informazioni sui mutui garantiti per la casa. Tre tipi principali di istituti di credito forniscono mutui e presentano rapporti correlati alla Banca d'Inghilterra e ad altre agenzie governative.
- Banche residenti nel Regno Unito. Forniscono rapporti di credito mensili direttamente alla Banca d'Inghilterra.
- Le società di costruzione sono banche specializzate, che forniscono prestiti immobiliari mirati. Anche i dati delle società di costruzione sono raccolti su base permanente e forniti in forme speciali.
- Altri istituti di credito specializzati. I dati da essi sono raccolti dall'Ufficio per le Statistiche Nazionali.
Il volume netto dei prestiti ipotecari in essere correnti è il flusso di prestiti lordi nel mese in corso, al netto del rimborso del prestito.
La crescita dei prestiti ipotecari è un'indicazione dell'espansione del mercato immobiliare e del fattore di attività del settore bancario. La crescita è generalmente favorevole per l'economia nazionale. Pertanto, la crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni della sterlina britannica.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prestiti Ipotecari Banca d'Inghilterra (BoE) m/m (Bank of England (BoE) Mortgage Lending m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
