Conto Corrente Regno Unito (United Kingdom Current Account)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Trade
Medio £​-18.099 B £​-21.582 B
£​-24.002 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
£​-21.796 B
£​-18.099 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Conto Corrente riflette il saldo delle transazioni tra i residenti nel Regno Unito e il resto del mondo. È la somma del saldo commerciale netto (la differenza tra beni e servizi esportati e importati), il reddito netto dei fattori dei residenti nel Regno Unito (come interessi, dividendi, ecc.) e i pagamenti netti di trasferimento (ad esempio donazioni estere) ai residenti nel Regno Unito.

In altre parole, il conto corrente include le operazioni tra residenti nel Regno Unito e non residenti in relazione a beni, servizi, reddito primario (investimento) e secondario (transazione).

Il valore comprende tre componenti principali: beni e servizi, reddito (salari e guadagni da investimenti) e trasferimenti correnti. Il saldo di beni e servizi è calcolato in base alle esportazioni e alle importazioni. Il saldo del reddito include salari e guadagni su investimenti esteri (meno i pagamenti effettuati a investitori non residenti). Per trasferimenti correnti si intendono i trasferimenti di denaro tra residenti e non residenti; tali trasferimenti non sono correlati alle componenti sopra menzionate e possono includere donazioni, aiuti, trasferimenti di denaro privati, pagamenti di pensioni, alimenti, ecc.

Un saldo positivo delle partite correnti indica che il paese è un prestatore netto per il resto del mondo. Un valore negativo mostra che la nazione è un mutuatario netto.

L'impatto dell'indicatore sulla sterlina può variare a seconda delle attuali condizioni economiche. Molto spesso la crescita delle partite correnti è vista come positiva per la GBP.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Conto Corrente Regno Unito (United Kingdom Current Account)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2024
£​-18.099 B
£​-21.582 B
£​-24.002 B
2 Q 2024
£​-28.397 B
£​-20.799 B
£​-13.760 B
1 Q 2024
£​-21.000 B
£​-21.177 B
4 Q 2023
£​-21.177 B
£​-20.471 B
£​-18.524 B
3 Q 2023
£​-17.175 B
£​-20.763 B
£​-23.968 B
2 Q 2023
£​-25.289 B
£​-20.226 B
£​-15.155 B
1 Q 2023
£​-10.757 B
£​-22.244 B
£​-2.483 B
4 Q 2022
£​-2.483 B
£​-27.224 B
£​-12.744 B
3 Q 2022
£​-19.402 B
£​-33.224 B
£​-35.086 B
2 Q 2022
£​-33.768 B
£​-35.507 B
£​-43.875 B
1 Q 2022
£​-51.673 B
£​-13.813 B
£​-7.300 B
4 Q 2021
£​-7.300 B
£​-15.439 B
£​-28.917 B
3 Q 2021
£​-24.444 B
£​-10.666 B
£​-13.462 B
2 Q 2021
£​-8.605 B
£​-19.539 B
£​-8.880 B
1 Q 2021
£​-12.828 B
£​-21.538 B
£​-26.286 B
4 Q 2020
£​-26.286 B
£​-9.281 B
£​-14.275 B
3 Q 2020
£​-15.734 B
£​-11.880 B
£​-11.915 B
2 Q 2020
£​-2.764 B
£​-13.545 B
£​-20.814 B
1 Q 2020
£​-21.146 B
£​-10.639 B
£​-9.220 B
4 Q 2019
£​-5.551 B
£​-20.588 B
£​-19.924 B
3 Q 2019
£​-15.860 B
£​-25.556 B
£​-24.152 B
2 Q 2019
£​-25.200 B
£​-30.314 B
£​-33.082 B
1 Q 2019
£​-30.045 B
£​-20.491 B
£​-23.707 B
4 Q 2018
£​-23.707 B
£​-21.214 B
£​-22.988 B
3 Q 2018
£​-26.522 B
£​-24.409 B
£​-19.954 B
2 Q 2018
£​-20.317 B
£​-8.517 B
£​-15.692 B
1 Q 2018
£​-17.720 B
£​-16.438 B
£​-19.537 B
4 Q 2017
£​-18.443 B
£​-35.344 B
£​-19.173 B
3 Q 2017
£​-22.784 B
£​-28.331 B
£​-25.821 B
2 Q 2017
£​-23.182 B
£​-22.161 B
£​-22.256 B
1 Q 2017
£​-16.890 B
£​-12.090 B
4 Q 2016
£​-12.088 B
£​-25.701 B
3 Q 2016
£​-25.490 B
£​-22.080 B
2 Q 2016
£​-28.684 B
£​-26.999 B
1 Q 2016
£​-32.590 B
£​-33.960 B
4 Q 2015
£​-32.700 B
£​-20.100 B
3 Q 2015
£​-17.460 B
£​-17.490 B
2 Q 2015
£​-16.767 B
£​-24.000 B
1 Q 2015
£​-26.548 B
£​-28.930 B
4 Q 2014
£​-25.300 B
£​-27.000 B
3 Q 2014
£​-27.700 B
£​-23.100 B
2 Q 2014
£​-23.100 B
£​-18.495 B
1 Q 2014
£​-20.500 B
£​-22.400 B
4 Q 2013
£​-23.519 B
£​-20.721 B
3 Q 2013
£​-22.800 B
£​-13.000 B
2 Q 2013
£​-6.156 B
£​-14.512 B
1 Q 2013
£​-21.800 B
£​-14.037 B
4 Q 2012
£​-13.617 B
£​12.800 B
3 Q 2012
£​-15.074 B
£​-20.800 B
2 Q 2012
£​-17.433 B
£​-11.200 B
12
