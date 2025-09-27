CalendarioSezioni

Prodotto Interno Lordo (PIL) Regno Unito m/m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) m/m)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
PIL
Alto 0.0% 0.1%
0.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.0%
0.0%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il PIL m/m rappresenta il valore di tutti i beni e servizi prodotti nel Regno Unito, nel mese riportato rispetto al mese precedente. Il calcolo del PIL include anche la spesa per i beni fabbricati e i servizi forniti. La crescita del PIL può avere un effetto positivo sulle quotazioni della sterlina.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo (PIL) Regno Unito m/m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.0%
0.1%
0.4%
apr 2025
-0.3%
0.3%
0.2%
feb 2025
0.5%
0.2%
0.0%
dic 2024
0.4%
0.0%
0.1%
set 2024
-0.1%
-0.1%
0.2%
ago 2024
0.2%
0.0%
lug 2024
0.0%
0.0%
0.0%
giu 2024
0.0%
0.0%
0.4%
mag 2024
0.4%
0.0%
apr 2024
0.0%
0.4%
mar 2024
0.4%
0.1%
feb 2024
0.1%
0.0%
0.3%
gen 2024
0.2%
0.0%
-0.1%
dic 2023
-0.1%
0.0%
0.2%
nov 2023
0.3%
0.0%
-0.3%
ott 2023
-0.3%
0.0%
0.2%
set 2023
0.2%
0.0%
0.1%
ago 2023
0.2%
0.0%
-0.6%
lug 2023
-0.5%
0.0%
0.5%
giu 2023
0.5%
0.0%
-0.1%
mag 2023
-0.1%
0.0%
0.2%
apr 2023
0.2%
0.0%
-0.3%
mar 2023
-0.3%
0.0%
0.0%
feb 2023
0.0%
-0.1%
0.4%
gen 2023
0.3%
0.0%
-0.5%
dic 2022
-0.5%
0.0%
0.1%
nov 2022
0.1%
-0.1%
0.5%
ott 2022
0.5%
-0.1%
-0.6%
set 2022
-0.6%
-0.1%
-0.1%
ago 2022
-0.3%
0.0%
0.1%
lug 2022
0.2%
0.0%
-0.6%
giu 2022
-0.6%
0.0%
0.4%
mag 2022
0.5%
-0.1%
-0.2%
apr 2022
-0.3%
-0.1%
-0.1%
mar 2022
-0.1%
0.1%
0.0%
feb 2022
0.1%
0.1%
0.8%
gen 2022
0.8%
0.2%
-0.2%
dic 2021
-0.2%
0.3%
0.7%
nov 2021
0.9%
0.1%
0.2%
ott 2021
0.1%
-0.1%
0.6%
set 2021
0.6%
-0.4%
0.2%
ago 2021
0.4%
-0.6%
-0.1%
lug 2021
0.1%
-0.5%
1.0%
giu 2021
1.0%
0.4%
0.6%
mag 2021
0.8%
0.8%
2.0%
apr 2021
2.3%
0.9%
2.1%
mar 2021
2.1%
1.0%
0.7%
feb 2021
0.4%
0.0%
-2.2%
gen 2021
-2.9%
-0.6%
1.2%
dic 2020
1.2%
-1.5%
-2.3%
12
