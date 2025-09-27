CalendarioSezioni

Tasso di Disoccupazione Regno Unito (United Kingdom Unemployment Rate)

Regno Unito
GBP, Sterlina
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Lavoro
Medio 4.7% 4.3%
4.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
4.3%
4.7%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Tasso di Disoccupazione riflette la quota di residenti attualmente disoccupati sul totale della forza lavoro civile, come percentuale del numero totale di popolazione in età lavorativa. Per disoccupati si intendono le persone di età pari o superiore a 16 anni che:

  • sono stati attivamente alla ricerca di lavoro nelle ultime quattro settimane e sono in grado di iniziare a lavorare entro le prossime due settimane;
  • hanno trovato lavoro e sono pronti per iniziare a lavorare entro le prossime due settimane.

L'indicatore è calcolato in base all'Indagine sulla Forza Lavoro, che viene regolarmente tenuta dall'agenzia appropriata. Ogni mese viene pubblicato un bollettino statistico sul mercato del lavoro. Il modulo di rapporto dettagliato contiene il tasso di disoccupazione complessivo nel Regno Unito, nonché statistiche separate per sesso, età e durata del periodo di disoccupazione.

Il tasso di disoccupazione del Regno Unito è tra gli indicatori più importanti della salute dell'economia nazionale. Le agenzie statali utilizzano i dati per gestire la macroeconomia e il mercato del lavoro. La disoccupazione indica la complessità della situazione sociale. I dati sulla disoccupazione sono forniti a una serie di organizzazioni internazionali, tra cui la Banca Centrale Europea.

Il tasso di disoccupazione non dovrebbe essere mescolato con l'indicatore del conteggio dei richiedenti del Regno Unito. Alcuni disoccupati non hanno diritto alle prestazioni o non le reclamano, quindi le autorità analizzano i dati dell'indagine statistica.

La crescita della disoccupazione indica problemi nell'economia nazionale e nel mercato del lavoro. Pertanto, la crescita del valore può influire negativamente sulle quotazioni in GBP.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione Regno Unito (United Kingdom Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
mag 2025
4.7%
4.3%
4.6%
apr 2025
4.6%
4.2%
4.5%
gen 2025
4.4%
4.2%
4.4%
dic 2024
4.4%
4.2%
4.4%
ott 2024
4.3%
4.2%
4.3%
set 2024
4.3%
3.7%
4.0%
ago 2024
4.0%
4.1%
lug 2024
4.1%
4.2%
giu 2024
4.2%
4.6%
4.4%
mag 2024
4.4%
4.4%
apr 2024
4.4%
3.8%
4.3%
mar 2024
4.3%
4.2%
feb 2024
4.2%
4.2%
4.0%
gen 2024
3.9%
4.2%
3.8%
dic 2023
3.8%
3.9%
nov 2023
4.2%
4.2%
ott 2023
4.2%
4.2%
set 2023
4.2%
4.2%
4.2%
ago 2023
4.2%
4.4%
4.3%
lug 2023
4.3%
4.4%
4.2%
giu 2023
4.2%
4.0%
4.0%
mag 2023
4.0%
3.8%
3.8%
apr 2023
3.8%
4.0%
3.9%
mar 2023
3.9%
3.8%
3.8%
feb 2023
3.8%
3.7%
3.7%
gen 2023
3.7%
3.7%
3.7%
dic 2022
3.7%
3.7%
3.7%
nov 2022
3.7%
3.8%
3.7%
ott 2022
3.7%
3.6%
3.6%
set 2022
3.6%
3.3%
3.5%
ago 2022
3.5%
3.5%
3.6%
lug 2022
3.6%
3.8%
3.8%
giu 2022
3.8%
3.9%
3.8%
mag 2022
3.8%
3.8%
3.8%
apr 2022
3.8%
3.6%
3.7%
mar 2022
3.7%
3.6%
3.8%
feb 2022
3.8%
3.8%
3.9%
gen 2022
3.9%
4.0%
4.1%
dic 2021
4.1%
4.0%
4.1%
nov 2021
4.1%
4.0%
4.2%
ott 2021
4.2%
4.1%
4.3%
set 2021
4.3%
4.4%
4.5%
ago 2021
4.5%
4.5%
4.6%
lug 2021
4.6%
4.7%
4.7%
giu 2021
4.7%
4.8%
4.8%
mag 2021
4.8%
4.6%
4.8%
apr 2021
4.7%
4.7%
4.8%
mar 2021
4.8%
4.8%
4.9%
feb 2021
4.9%
5.0%
5.0%
gen 2021
5.0%
5.2%
5.1%
12345
