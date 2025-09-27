Il Tasso di Disoccupazione riflette la quota di residenti attualmente disoccupati sul totale della forza lavoro civile, come percentuale del numero totale di popolazione in età lavorativa. Per disoccupati si intendono le persone di età pari o superiore a 16 anni che:

sono stati attivamente alla ricerca di lavoro nelle ultime quattro settimane e sono in grado di iniziare a lavorare entro le prossime due settimane;

hanno trovato lavoro e sono pronti per iniziare a lavorare entro le prossime due settimane.

L'indicatore è calcolato in base all'Indagine sulla Forza Lavoro, che viene regolarmente tenuta dall'agenzia appropriata. Ogni mese viene pubblicato un bollettino statistico sul mercato del lavoro. Il modulo di rapporto dettagliato contiene il tasso di disoccupazione complessivo nel Regno Unito, nonché statistiche separate per sesso, età e durata del periodo di disoccupazione.

Il tasso di disoccupazione del Regno Unito è tra gli indicatori più importanti della salute dell'economia nazionale. Le agenzie statali utilizzano i dati per gestire la macroeconomia e il mercato del lavoro. La disoccupazione indica la complessità della situazione sociale. I dati sulla disoccupazione sono forniti a una serie di organizzazioni internazionali, tra cui la Banca Centrale Europea.

Il tasso di disoccupazione non dovrebbe essere mescolato con l'indicatore del conteggio dei richiedenti del Regno Unito. Alcuni disoccupati non hanno diritto alle prestazioni o non le reclamano, quindi le autorità analizzano i dati dell'indagine statistica.

La crescita della disoccupazione indica problemi nell'economia nazionale e nel mercato del lavoro. Pertanto, la crescita del valore può influire negativamente sulle quotazioni in GBP.

