L'Indice dei Servizi misura un cambiamento nella produzione delle industrie dei servizi. Questo è un indicatore mensile della crescita del settore dei servizi nazionali. Oggi è il più grande contributo all'approccio della produzione alla misurazione del PIL, rappresentando il 73,9% del PIL del Regno Unito.

I dati per il calcolo dell'indice sono raccolti dal Monthly Business Survey di circa 26.000 società di servizi del Regno Unito (il 49% di tutte utilizzate per il calcolo) e da altre indagini regolari e fonti amministrative (51%).

L'indice calcolato dei servizi è destagionalizzato per escludere l'influenza delle vacanze e delle condizioni meteorologiche. L'Indice dei Servizi fornisce una stima a breve termine del settore dei servizi dell'economia del Regno Unito. Questo importante indicatore economico mostra le fluttuazioni mensili del valore aggiunto lordo nelle imprese del settore dei servizi (la differenza tra il costo dei servizi forniti e il costo della loro produzione).

Nel calcolo vengono considerate le seguenti categorie di settore:

Distribuzione, hotel e ristoranti

Servizi di trasporto, stoccaggio, comunicazione

Servizi alle imprese e finanza

Governo e altri servizi

Ogni categoria ha il suo peso in funzione del relativo contributo al PIL generale.

L'Indice dei Servizi è raramente interpretato separatamente dal resto degli indicatori macroeconomici. Viene spesso interpretato lungo il PIL. Una forte crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni del PIL.

