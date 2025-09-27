Calendario Economico
Indice dei Servizi Regno Unito (United Kingdom Index of Services)
|Basso
|0.4%
|0.9%
|
0.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.3%
|
0.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice dei Servizi misura un cambiamento nella produzione delle industrie dei servizi. Questo è un indicatore mensile della crescita del settore dei servizi nazionali. Oggi è il più grande contributo all'approccio della produzione alla misurazione del PIL, rappresentando il 73,9% del PIL del Regno Unito.
I dati per il calcolo dell'indice sono raccolti dal Monthly Business Survey di circa 26.000 società di servizi del Regno Unito (il 49% di tutte utilizzate per il calcolo) e da altre indagini regolari e fonti amministrative (51%).
L'indice calcolato dei servizi è destagionalizzato per escludere l'influenza delle vacanze e delle condizioni meteorologiche. L'Indice dei Servizi fornisce una stima a breve termine del settore dei servizi dell'economia del Regno Unito. Questo importante indicatore economico mostra le fluttuazioni mensili del valore aggiunto lordo nelle imprese del settore dei servizi (la differenza tra il costo dei servizi forniti e il costo della loro produzione).
Nel calcolo vengono considerate le seguenti categorie di settore:
- Distribuzione, hotel e ristoranti
- Servizi di trasporto, stoccaggio, comunicazione
- Servizi alle imprese e finanza
- Governo e altri servizi
Ogni categoria ha il suo peso in funzione del relativo contributo al PIL generale.
L'Indice dei Servizi è raramente interpretato separatamente dal resto degli indicatori macroeconomici. Viene spesso interpretato lungo il PIL. Una forte crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni del PIL.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Servizi Regno Unito (United Kingdom Index of Services)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
