Indice dei Servizi Regno Unito (United Kingdom Index of Services)

Regno Unito
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
L'Indice dei Servizi misura un cambiamento nella produzione delle industrie dei servizi. Questo è un indicatore mensile della crescita del settore dei servizi nazionali. Oggi è il più grande contributo all'approccio della produzione alla misurazione del PIL, rappresentando il 73,9% del PIL del Regno Unito.

I dati per il calcolo dell'indice sono raccolti dal Monthly Business Survey di circa 26.000 società di servizi del Regno Unito (il 49% di tutte utilizzate per il calcolo) e da altre indagini regolari e fonti amministrative (51%).

L'indice calcolato dei servizi è destagionalizzato per escludere l'influenza delle vacanze e delle condizioni meteorologiche. L'Indice dei Servizi fornisce una stima a breve termine del settore dei servizi dell'economia del Regno Unito. Questo importante indicatore economico mostra le fluttuazioni mensili del valore aggiunto lordo nelle imprese del settore dei servizi (la differenza tra il costo dei servizi forniti e il costo della loro produzione).

Nel calcolo vengono considerate le seguenti categorie di settore:

  • Distribuzione, hotel e ristoranti
  • Servizi di trasporto, stoccaggio, comunicazione
  • Servizi alle imprese e finanza
  • Governo e altri servizi

Ogni categoria ha il suo peso in funzione del relativo contributo al PIL generale.

L'Indice dei Servizi è raramente interpretato separatamente dal resto degli indicatori macroeconomici. Viene spesso interpretato lungo il PIL. Una forte crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni del PIL.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Servizi Regno Unito (United Kingdom Index of Services)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.4%
0.9%
0.4%
feb 2025
0.6%
0.5%
0.4%
dic 2024
0.2%
0.2%
0.0%
set 2024
0.1%
0.3%
0.1%
ago 2024
0.1%
0.6%
lug 2024
0.6%
0.5%
0.8%
giu 2024
0.8%
0.3%
1.1%
mag 2024
1.1%
1.0%
apr 2024
0.9%
0.7%
mar 2024
0.7%
0.2%
feb 2024
0.2%
0.0%
0.0%
gen 2024
0.0%
0.0%
-0.2%
dic 2023
-0.2%
0.0%
-0.2%
nov 2023
0.0%
0.0%
-0.1%
ott 2023
0.1%
-0.1%
-0.1%
set 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
ago 2023
0.1%
-0.2%
-0.1%
lug 2023
0.1%
0.3%
0.1%
giu 2023
0.1%
0.2%
0.0%
mag 2023
0.0%
-0.4%
0.0%
apr 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
mar 2023
0.1%
0.2%
0.1%
feb 2023
0.1%
-0.2%
0.1%
gen 2023
0.0%
0.1%
0.0%
dic 2022
0.0%
0.3%
0.0%
nov 2022
-0.1%
-0.4%
-0.1%
ott 2022
-0.1%
-0.1%
0.0%
set 2022
0.0%
0.5%
0.1%
ago 2022
-0.1%
0.2%
0.2%
lug 2022
-0.2%
-0.8%
-0.4%
giu 2022
-0.4%
0.9%
0.0%
mag 2022
0.1%
-0.6%
0.2%
apr 2022
0.0%
0.4%
0.4%
mar 2022
0.4%
2.0%
0.6%
feb 2022
0.8%
0.9%
1.4%
gen 2022
1.0%
1.2%
1.2%
dic 2021
1.2%
2.5%
1.3%
nov 2021
1.3%
0.5%
1.2%
ott 2021
1.1%
-0.6%
1.6%
set 2021
1.6%
3.7%
3.5%
ago 2021
3.7%
1.2%
5.2%
lug 2021
4.5%
5.3%
5.7%
giu 2021
5.7%
5.5%
3.9%
mag 2021
3.9%
7.3%
1.4%
apr 2021
1.4%
-7.5%
-2.0%
mar 2021
-2.0%
3.6%
-2.1%
feb 2021
-1.9%
-7.4%
-1.9%
gen 2021
-2.4%
-4.4%
0.6%
dic 2020
0.6%
8.7%
4.1%
nov 2020
3.7%
7.5%
10.0%
