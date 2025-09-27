Il Nationwide House Price Index (HPI) a/a è pubblicato da una delle più grandi società di costruzione del mondo e da uno dei maggiori fornitori di servizi ipotecari nel Regno Unito. Dimostra una variazione del prezzo medio degli immobili residenziali nel paese per il mese dato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sulla base di un dato raccolto da Nationwide dal 1952.

Le informazioni HPI derivano dai dati di prestito a livello nazionale. Le transazioni immobiliari pagate in contanti non sono incluse nei dati di esempio. L'indice è destagionalizzato, perché i mesi invernali tendono a vedere aumenti dei prezzi più deboli e la primavera/estate vede aumenti più elevati a causa dei cambiamenti dell'attività di mercato.

Il prezzo di una casa dipende dalle sue caratteristiche, comprese le proprietà fisiche (dimensioni e numero di stanze), nonché dal tipo di quartiere in cui si trova la casa. Pertanto, il costo medio della casa viene calcolato utilizzando una regressione edonica piuttosto che una semplice media aritmetica. Ciò consente di calcolare il prezzo di una casa media "tipica" del Regno Unito e il suo cambiamento nel tempo. Questa casa "tipica" non esiste fisicamente; rappresenta un certo modello con determinate caratteristiche, che, a loro volta, sono utilizzate in una formula matematica.

Alcuni tipi di transazione sono esclusi dal calcolo, poiché possono distorcere il quadro statistico. Sono escluse dai calcoli le seguenti registrazioni:

Riammortamenti e ulteriori anticipi

Acquisti per immobili in vendita

Immobili venduti con diritto di acquisto saldi a prezzo scontato

Nationwide Housing Price Index è un indice di inflazione alternativo nel mercato immobiliare del Regno Unito. Il suo vantaggio rispetto all'HPI fornito dall'Office for National Statistics è un campionamento più approfondito dei dati (dal 1952 sono state raccolte statistiche trimestrali sulle variazioni dei prezzi). Il punto debole è la limitata fonte di dati (solo mutui ipotecari emessi da Nationwide, nessuna transazione in contanti).

La crescita dell'indice può essere vista come positiva per le quotazioni della sterlina poiché indica un aumento inflazionistico nel mercato immobiliare.

Ultimi valori: