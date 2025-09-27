CalendarioSezioni

Asta del Tesoro Gilt a 30 anni Regno Unito (United Kingdom 30-Year Treasury Gilt Auction)

Regno Unito
GBP, Sterlina
Ufficio di Gestione del Debito Regno Unito (UK Debt Management Office)
Basso 5.476%
5.104%
L'asta Gilt del Tesoro a 30 anni rappresenta il rendimento medio dei Gilt del Tesoro emessi dal governo con una scadenza di 30 anni. Il rendimento calcolato può riflettere lo stato del debito pubblico del Regno Unito e quindi il suo aumento o diminuzione può precedere la crescita economica o il rallentamento.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Asta del Tesoro Gilt a 30 anni Regno Unito (United Kingdom 30-Year Treasury Gilt Auction)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
5.476%
5.104%
5.104%
5.198%
5.198%
4.747%
4.747%
4.735%
4.735%
4.329%
4.329%
4.636%
4.636%
4.430%
4.430%
4.664%
4.664%
4.926%
4.926%
4.704%
4.704%
4.484%
4.484%
4.478%
4.478%
4.083%
4.083%
3.864%
3.864%
3.411%
3.411%
4.409%
4.409%
2.360%
2.360%
2.531%
2.531%
2.040%
2.040%
1.580%
1.580%
0.871%
0.871%
1.332%
1.332%
0.972%
0.972%
1.274%
1.274%
0.837%
0.837%
0.842%
0.842%
0.920%
0.920%
0.842%
0.842%
0.826%
0.826%
0.784%
0.784%
0.683%
0.683%
0.668%
0.668%
0.604%
0.604%
0.612%
0.612%
0.676%
0.676%
1.029%
1.029%
1.289%
1.289%
1.254%
1.254%
1.148%
1.148%
1.421%
1.421%
1.739%
1.739%
1.910%
1.910%
1.830%
1.830%
1.937%
1.937%
1.806%
1.806%
1.871%
1.871%
1.827%
1.827%
1.671%
1.671%
1.787%
1.787%
1.863%
12
Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

