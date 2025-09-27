Calendario Economico
Prodotto Interno Lordo (PIL) Regno Unito t/t (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Alto
|0.7%
|0.0%
|
0.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.7%
|
0.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Prodotto Interno Lordo t/t riflette il valore di mercato di tutti i beni e servizi prodotti da tutti i residenti nel Regno Unito durante un determinato trimestre rispetto al precedente.
Esistono tre approcci al calcolo del PIL: dal punto di vista della produzione, in termini di entrate ricevute e in termini di spese sostenute.
- L'approccio produttivo si basa sul calcolo del valore aggiunto (i costi intermedi vengono sottratti dal valore totale dei manufatti).
- L'approccio al reddito comprende la somma del valore aggiunto di quattro parti: redditi da lavoro dipendente, imposte sui prodotti e sulla produzione meno sussidi, risultato lordo di gestione e altri redditi.
- L'approccio della spesa è la somma di tutte le spese finali all'interno dell'economia. Ciò include le spese finali per consumi, gli investimenti lordi e le esportazioni nette di beni e servizi.
Il calcolo del PIL del Regno Unito include tutti e tre gli approcci. L'Ufficio per le Statistiche Nazionali raccoglie dati per il calcolo, come indici (PPI, IPC, dati sulle vendite al dettaglio, ecc.), dati sui volumi di produzione e costruzione, indagini congiunturali, dati provenienti da fonti amministrative, informazioni sui redditi, ecc. Un deflatore viene applicato per separare la variazione del PIL reale dai processi inflazionistici. Gli effetti stagionali possono distorcere notevolmente le variazioni del PIL a breve termine, ecco perché l'indicatore è destagionalizzato.
Il PIL è l'indicatore chiave della salute economica della Gran Bretagna. La sua crescita significa che l'economia si sta espandendo. Pertanto, la crescita del PIL può influenzare positivamente le quotazioni in GBP.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo (PIL) Regno Unito t/t (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
