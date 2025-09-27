CalendarioSezioni

Retribuzione Settimanale Media del Regno Unito, Retribuzione Regolare (esclusi i Bonus) a/a (United Kingdom Average Weekly Earnings, Regular Pay (excl. Bonuses) y/y)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Lavoro
Basso 5.0%
5.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
4.1%
5.0%
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
Retribuzione Settimanale Media, Retribuzione Regolare escl. i Bonus a/a riflettono una variazione dei guadagni settimanali medi negli ultimi tre mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È considerato il principale indicatore dei cambiamenti a breve termine nei guadagni nel Regno Unito.

L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio condotto su 9.000 aziende, che impiegano 13,8 milioni di persone. L'indagine riguarda informazioni sull'importo totale degli stipendi in ciascuna azienda e sul numero di dipendenti che hanno ricevuto gli stipendi nel periodo segnalato. I guadagni settimanali medi sono calcolati sulla base di questi dati (l'importo è diviso per il numero di dipendenti). Il calcolo non include i lavoratori autonomi, le forze armate e i tirocinanti sostenuti dal governo.

I bonus non sono inclusi nel calcolo dell'indicatore. Questo è l'importo medio dello stipendio pagato ai dipendenti delle aziende britanniche a settimana in cambio del lavoro svolto, prima delle tasse e di altre detrazioni. La cifra non include i redditi non guadagnati, le prestazioni in natura o gli arretrati salariali. La versione completa del rapporto include i valori nominali (non corretti per l'inflazione) e reali (corretti per l'inflazione).

L'indicatore non può essere considerato come una pura misura dell'aumento o della diminuzione dei salari, perché non tiene conto dei cambiamenti nella quota di forza lavoro a tempo parziale o dei cambiamenti nella struttura della forza lavoro.

L'indice medio settimanale degli utili è uno degli indicatori principali dell'inflazione e dell'attività dei consumatori. Pertanto, la crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulla sterlina britannica.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Retribuzione Settimanale Media del Regno Unito, Retribuzione Regolare (esclusi i Bonus) a/a (United Kingdom Average Weekly Earnings, Regular Pay (excl. Bonuses) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
mag 2025
5.0%
4.5%
5.3%
apr 2025
5.2%
6.1%
5.5%
gen 2025
5.9%
6.2%
5.9%
dic 2024
5.9%
5.6%
5.6%
ott 2024
5.2%
5.1%
4.9%
set 2024
4.8%
5.3%
4.9%
ago 2024
4.9%
5.1%
lug 2024
5.1%
5.4%
giu 2024
5.4%
5.3%
5.8%
mag 2024
5.7%
6.0%
apr 2024
6.0%
5.9%
6.0%
mar 2024
6.0%
6.0%
feb 2024
6.0%
6.8%
6.1%
gen 2024
6.1%
5.8%
6.2%
dic 2023
6.2%
6.0%
6.7%
nov 2023
6.6%
7.1%
7.2%
ott 2023
7.3%
7.1%
7.8%
set 2023
7.7%
8.3%
7.9%
ago 2023
7.8%
8.3%
7.9%
lug 2023
7.8%
7.8%
7.8%
giu 2023
7.8%
7.6%
7.5%
mag 2023
7.3%
7.2%
7.3%
apr 2023
7.2%
7.0%
6.8%
mar 2023
6.7%
6.8%
6.6%
feb 2023
6.6%
6.2%
6.6%
gen 2023
6.5%
6.8%
6.7%
dic 2022
6.7%
6.2%
6.5%
nov 2022
6.4%
6.6%
6.1%
ott 2022
6.1%
5.7%
5.8%
set 2022
5.7%
5.0%
5.5%
ago 2022
5.4%
5.2%
5.2%
lug 2022
5.2%
5.2%
4.7%
giu 2022
4.7%
4.4%
4.4%
mag 2022
4.3%
4.1%
4.2%
apr 2022
4.2%
3.7%
4.2%
mar 2022
4.2%
3.5%
4.1%
feb 2022
4.0%
3.7%
3.8%
gen 2022
3.8%
4.1%
3.7%
dic 2021
3.7%
4.0%
3.8%
nov 2021
3.8%
4.3%
4.3%
ott 2021
4.3%
4.4%
5.0%
set 2021
4.9%
5.5%
6.0%
ago 2021
6.0%
6.3%
6.8%
lug 2021
6.8%
7.1%
7.3%
giu 2021
7.4%
6.9%
6.6%
mag 2021
6.6%
6.1%
5.7%
apr 2021
5.6%
5.1%
4.6%
mar 2021
4.6%
4.7%
4.4%
feb 2021
4.4%
3.9%
4.3%
gen 2021
4.2%
4.2%
4.1%
