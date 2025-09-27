Retribuzione Settimanale Media, Retribuzione Regolare escl. i Bonus a/a riflettono una variazione dei guadagni settimanali medi negli ultimi tre mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È considerato il principale indicatore dei cambiamenti a breve termine nei guadagni nel Regno Unito.

L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio condotto su 9.000 aziende, che impiegano 13,8 milioni di persone. L'indagine riguarda informazioni sull'importo totale degli stipendi in ciascuna azienda e sul numero di dipendenti che hanno ricevuto gli stipendi nel periodo segnalato. I guadagni settimanali medi sono calcolati sulla base di questi dati (l'importo è diviso per il numero di dipendenti). Il calcolo non include i lavoratori autonomi, le forze armate e i tirocinanti sostenuti dal governo.

I bonus non sono inclusi nel calcolo dell'indicatore. Questo è l'importo medio dello stipendio pagato ai dipendenti delle aziende britanniche a settimana in cambio del lavoro svolto, prima delle tasse e di altre detrazioni. La cifra non include i redditi non guadagnati, le prestazioni in natura o gli arretrati salariali. La versione completa del rapporto include i valori nominali (non corretti per l'inflazione) e reali (corretti per l'inflazione).

L'indicatore non può essere considerato come una pura misura dell'aumento o della diminuzione dei salari, perché non tiene conto dei cambiamenti nella quota di forza lavoro a tempo parziale o dei cambiamenti nella struttura della forza lavoro.

L'indice medio settimanale degli utili è uno degli indicatori principali dell'inflazione e dell'attività dei consumatori. Pertanto, la crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulla sterlina britannica.

Ultimi valori: