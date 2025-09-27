Calendario Economico
Vendite al Dettaglio Core Regno Unito a/a (United Kingdom Core Retail Sales y/y)
|Medio
|1.3%
|2.6%
|
1.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Indice di Vendita al Dettaglio Core a/a mostra variazioni nel valore dei beni al dettaglio venduti nel Regno Unito durante il mese in questione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo si basa su un sondaggio, che campiona 5.000 attività di vendita al dettaglio. Il calcolo dell'indice non include le vendite di auto e carburante a causa dell'elevata volatilità.
Il questionario raccoglie dati sull'intero fatturato al dettaglio nel paese, compresi i singoli negozi, i mercati, le vendite porta a porta e telefoniche. Una domanda separata riguarda l'importo totale delle vendite al dettaglio effettuate online.
Le statistiche delle vendite al dettaglio includono il costo di cibo, abbigliamento, scarpe, articoli per la casa, ecc. L'indicatore tiene conto separatamente della vendita al dettaglio non in negozio (porta a porta, bancarelle, vendite su Internet, ecc.). I servizi non sono inclusi: vacanze, tariffe aeree e biglietti del treno, assicurazioni, banche, ecc. Un indice destagionalizzato viene calcolato in base ai risultati dell'indagine. L'indice è calcolato in relazione a un anno base del 2013 con un livello di riferimento di 100. Una variazione dell'indice mensile viene misurata in percentuale.
Questo indicatore è uno dei primi indicatori dell'efficacia della politica economica. Viene utilizzato nella preparazione delle relazioni nazionali (PIL, saldo dei conti correnti, ecc.). Le misure di regolamentazione economica sono adottate sulla base dell'RSI. Nel calcolo del PIL, l'RSI viene utilizzato per misurare la spesa per consumi finali delle famiglie (quando il PIL è misurato dall'approccio della spesa).
Essendo una misura dell'attività dei consumatori, la crescita dell'indice delle vendite al dettaglio può influenzare positivamente le quotazioni della sterlina britannica.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio Core Regno Unito a/a (United Kingdom Core Retail Sales y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress