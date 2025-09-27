CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi alla Produzione Regno Unito (IPP) Produzione m/m (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Output m/m)

Regno Unito
GBP, Sterlina
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Prezzi
L'indice dei Prezzi alla Produzione Output (PPI) m/m riflette la variazione dell'importo ricevuto dai produttori britannici dalla vendita di beni nei mercati nazionali ed esteri, nel mese in un dato rispetto al mese precedente.

Oltre al costo di produzione, che include i costi di manodopera, le materie prime, la manutenzione dell'energia e dell'impresa, il prezzo di vendita include anche il markup del produttore, gli interessi su prestiti, la manutenzione di strutture ed edifici e i costi di noleggio. Tutti i numeri di indice escludono l'IVA, ma includono l'accisa sulle sigarette, i tabacchi lavorati, l'alcol e i prodotti petroliferi.

I prodotti inclusi nel calcolo dell'indice sono suddivisi in 10 gruppi principali:

  • Cibo
  • Tabacco e alcol
  • Abbigliamento, tessili e cuoio
  • Carta e stampa
  • Prodotti petroliferi
  • Prodotti chimici e farmaceutici
  • Metallo, macchinari e attrezzature
  • Prodotti informatici, elettrici e ottici
  • Mezzi di trasporto
  • Altri prodotti manifatturieri

Le merci di queste categorie sono raggruppate in un carrello. I prezzi di produzione per i beni sono raccolti da un sondaggio mensile dei produttori. L'indice è calcolato su base ponderata rispetto al periodo di riferimento attualmente fissato al 2010. Il livello di riferimento del 2010 è fissato a 100. I pesi vengono adeguati ogni cinque anni.

Il PPI di output riflette i prezzi di produzione dei beni e caratterizza l'inflazione dal punto di vista del produttore. Pertanto, è leggermente superiore ai dati sull'inflazione al consumo. La crescita dell'indice è solitamente vista come positiva per le quotazioni della sterlina britannica.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi alla Produzione Regno Unito (IPP) Produzione m/m (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Output m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
dic 2024
0.1%
-0.1%
0.4%
nov 2024
0.3%
-0.4%
-0.1%
ott 2024
0.0%
-0.2%
-0.5%
set 2024
-0.5%
0.0%
-0.3%
ago 2024
-0.3%
0.0%
lug 2024
0.0%
-0.3%
giu 2024
-0.3%
0.0%
0.0%
mag 2024
-0.1%
0.2%
0.3%
apr 2024
0.2%
0.2%
mar 2024
0.2%
0.1%
0.3%
feb 2024
0.3%
-0.3%
0.0%
gen 2024
-0.2%
-0.1%
-0.5%
dic 2023
-0.6%
0.2%
0.0%
nov 2023
-0.1%
0.2%
0.3%
ott 2023
0.1%
0.3%
0.6%
set 2023
0.4%
0.1%
0.2%
ago 2023
0.2%
-0.1%
0.2%
lug 2023
0.1%
-0.4%
-0.2%
giu 2023
-0.3%
-0.3%
-0.6%
mag 2023
-0.5%
0.0%
-0.2%
apr 2023
0.0%
-0.1%
0.0%
mar 2023
0.1%
-0.9%
-0.4%
feb 2023
-0.3%
0.8%
0.5%
gen 2023
0.5%
-0.2%
-0.8%
dic 2022
-0.8%
0.7%
-0.1%
ott 2022
0.3%
0.0%
0.3%
set 2022
0.2%
0.6%
0.1%
ago 2022
-0.1%
1.6%
1.6%
lug 2022
1.6%
1.6%
1.4%
giu 2022
1.4%
2.0%
1.6%
mag 2022
1.6%
1.8%
2.8%
apr 2022
2.3%
1.5%
1.9%
mar 2022
2.0%
0.7%
0.9%
feb 2022
0.8%
0.7%
1.2%
gen 2022
1.2%
0.6%
0.3%
dic 2021
0.3%
0.6%
1.0%
nov 2021
0.9%
0.6%
1.5%
ott 2021
1.1%
0.4%
0.7%
set 2021
0.5%
0.4%
0.7%
ago 2021
0.7%
0.4%
0.8%
lug 2021
0.6%
0.4%
0.6%
giu 2021
0.4%
0.4%
0.8%
mag 2021
0.5%
0.3%
0.4%
apr 2021
0.4%
0.2%
0.8%
mar 2021
0.5%
0.1%
0.7%
feb 2021
0.6%
0.1%
0.8%
gen 2021
0.4%
0.0%
0.2%
dic 2020
0.3%
0.0%
0.3%
nov 2020
0.2%
-0.1%
0.0%
ott 2020
0.0%
-0.1%
-0.1%
