Arc

Disegna un arco di ellisse inscritto in un rettangolo con angoli a (x1, y1) e (x2, y2). I limiti dell'arco sono tagliati da linee dal centro dell'ellisse, che si estendono a due punti con le coordinate (x3, y3) e (x4, y4).

void Arc(

int x1,

int y1,

int x2,

int y2,

int x3,

int y3,

int x4,

int y4,

const uint clr

);

Parametri

x1

[in] coordinata X dell'angolo superiore sinistro che forma il rettangolo.

y1

[in] coordinata Y dell'angolo superiore sinistro che forma il rettangolo.

x2

[in] coordinata X dell'angolo in basso a destra che forma il rettangolo.

y2

[in] coordinata Y dell'angolo in basso a destra che forma il rettangolo.

x3

[in] coordinata X del primo punto, al quale viene disegnata una linea dal centro rettangolare per ottenere il limite dell'arco.

y3

[in] coordinata Y del primo punto, al quale viene disegnata una linea dal centro rettangolare per ottenere il limite dell'arco.

x4

[in] coordinata X del secondo punto, al quale viene disegnata una linea dal centro rettangolare per ottenere il limite dell'arco.

y4

[in] coordinata Y del secondo punto, al quale viene disegnata una linea dal centro rettangolare per ottenere il limite dell'arco.

clr

[in] Colore in formato ARGB. Usa la funzione ColorToARGB() per convertire un colore nel formato ARGB.

Disegna un arco di ellisse con centro al punto (x, y), inciso in rettangolo, con raggi x e ry. I limiti dell'arco vengono ritagliati dal centro dell'ellisse utilizzando i raggi formati da angoli fi3 e fi4.

void Arc(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

const uint clr

);

Disegna un arco di ellisse con centro al punto (x, y), inciso in rettangolo, con raggi rx e ry e restituisce anche le coordinate dei limiti dell'arco. I limiti dell'arco vengono ritagliati dal centro dell'ellisse utilizzando i raggi formati da angoli fi3 e fi4.

void Arc(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

int& x3,

int& y3,

int& x4,

int& y4,

const uint clr

);

Parametri

x

[in] coordinate X del centro ellisse.

y

[in] coordinate Y del centro ellisse.

rx

[in] Raggio dell'ellisse sull'asse Y, in pixel.

ry

[in] Raggio dell'ellisse sull'asse Y, in pixel.

fi3

[in] Angolo in radianti, che definisce il primo limite dell'arco.

fi4

[in] Angolo in radianti, che definisce il secondo limite dell'arco.

x3

[out] Variabile per ottenere la coordinata X del primo limite dell'arco.

y3

[out] Variabile per ottenere la coordinata Y del primo limite dell'arco.

x4

[out] Variabile per ottenere la coordinata X del secondo limite dell'arco.

y4

[out] Variabile per ottenere la coordinata Y del secondo limite dell'arco.

clr

[in] Colore in formato ARGB. Usa la funzione ColorToARGB() per convertire un colore nel formato ARGB.

Esempi di chiamata dei metodi della classe: