ColorGrid (Metodo Get)

Restituisce il colore della griglia.

 uint  ColorGrid()

Valore di ritorno

Colore della griglia.

ColorGrid (Metodo Set)

Imposta il colore della griglia.

 void  ColorGrid(
   const uint  value,  // colore griglia 
   )

Parametri

valore

[in]  Colore griglia.  