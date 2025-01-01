Grafica personalizzata

Questa sezione fornisce gli strumenti per lavorare con la grafica personalizzata.

Il loro utilizzo consente notevolmente la compilazione di grafici personalizzati, disegni e visualizzazione dei dati.

Ci sono classi individuali per la creazione di oggetti grafici e primitivi, per il disegno di vari tipi di grafici a torta, e curve. Sono implementate diverse opzioni per la visualizzazione di oggetti: modificare lo stile e il colore delle righe, riempire, lavorare con una serie di dati sul grafico, ecc.