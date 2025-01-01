DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafica Personalizzata 

Grafica personalizzata

Questa sezione fornisce gli strumenti per lavorare con la grafica personalizzata.

Il loro utilizzo consente notevolmente la compilazione di grafici personalizzati, disegni e visualizzazione dei dati.

Ci sono classi individuali per la creazione di oggetti grafici e primitivi, per il disegno di vari tipi di grafici a torta, e curve. Sono implementate diverse opzioni per la visualizzazione di oggetti: modificare lo stile e il colore delle righe, riempire, lavorare con una serie di dati sul grafico, ecc.

Classe

Descrizione

CCanvas

Classe per la creazione semplificata di immagini personalizzate

CChartCanvas

Classe base per implementare classi destinate a disegnare grafici e loro elementi

CHistogramChart

Classe per l'analisi di istogrammi

CLineChart

Classe per curve di disegno

CPieChart

Classe per la compilazione di grafici a torta

 