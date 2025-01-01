- Attach
CreateBitmap
Crea una risorsa grafica legata a un oggetto chart.
1. Crea una risorsa grafica nella finestra principale del chart corrente.
|
bool CreateBitmap(
2. Crea una risorsa grafica utilizzando un ID del chart ed un numero di sottofinestra.
|
bool CreateBitmap(
Parametri
chart_id
[in] ID del Chart per creare un oggetto .
subwin
[in] Numero sottofinestra del chart per la creazione di un oggetto.
name
[in] Nome dell'oggetto Chart e una base per un nome di risorsa grafica.
time
[in] Coordinate temporali dell'oggetto del chart.
price
[in] Coordinate prezzo dell'oggetto del chart.
width
[in] Larghezza della risorsa grafica (dimensione lungo l'asse X) in pixel.
height
[in] Altezza della risorsa grafica (dimensione lungo l'asse Y) in pixel.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[In] Metodo di elaborazione colori. Vedere la descrizione della funzione ResourceCreate() per saperne di più sui metodi di elaborazione dei colori.
Valore di ritorno
true - successo, altrimenti - false
Nota
Se si utilizza la prima versione funzione, l'oggetto viene creato nella finestra principale del chart corrente.
Le dimensioni dell'oggetto coincidono con la dimensione di una risorsa grafica.