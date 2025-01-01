DocumentazioneSezioni
LineThick

Disegna un segmento di una linea a mano libera con una larghezza specificata utilizzando l'algoritmo di antialiasing.

void  LineThick(
   const int      x1,            // coordinate X del primo punto del segmento 
   const int      y1,            // coordinate Y del primo punto del segmento
   const int      x2,            // coordinate X del secondo punto del segmento
   const int      y2,            // coordinate Y del secondo punto del segmento
   const uint     clr,           // colore 
   const int      size,          // spessore linea
   const uint     style,         // stile linea
   ENUM_LINE_END  end_style      // stile fine linea
   )

Parametri

x1

[in]  coordinate X del primo punto del segmento.

y1

[in]  coordinate Y del primo punto del segmento.

x2

[in]  coordinate X del secondo punto del segmento.

y2

[in]  coordinate Y del secondo punto del segmento.

clr

[in] Colori in formato ARGB.

size

[in] Larghezza linea.

style

[in] Lo stile della linea è uno dei valori della enumerazione ENUM_LINE_STYLE o un valore personalizzato.

end_style

[in] Lo stile della linea è uno dei valori della enumerazione ENUM_LINE_END

ENUM_LINE_END

ID

Descrizione

LINE_END_ROUND

Le estremità della linea sono arrotondate.

LINE_END_BUTT

Le estremità della linea vengono tagliate.

LINE_END_SQUARE

Una linea termina in un rettangolo pieno.  