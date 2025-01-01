DocumentazioneSezioni
PolygonThick 

PolygonThick

Disegna un poligono con una larghezza specifica utilizzando un algoritmo antialiasing.

void  PolygonThick(
   const int&      x[],          // array con le coordinate X dei punti del poligono
   const int&      y[],          // array con le coordinate Y dei punti del poligono
   const uint     clr,           // colore
   const int      size,          // spessore linea
   const uint     style,         // stile linea
   ENUM_LINE_END  end_style      // stile fine linea
   )

Parametri

x[]

[in]  Array delle coordinate X dei punti del poligono.

y[]

[in]  Array delle coordinate Y dei punti del poligono.

clr

[in] Colori in formato ARGB.

size

[in] Larghezza linea.

style

[in] Lo stile della linea è uno dei valori della enumerazione ENUM_LINE_STYLE o un valore personalizzato.

end_style

[in]  Lo stile della linea è uno dei valori dell'enumeratore ENUM_LINE_END.

 