TextSize

Riceve la dimensione del testo.

void  TextSize(
   const string  text,       // testo
   int&          width,      // larghezza
   int&          height      // altezza
   );

Parametri

text

[in]  Testo per la misurazione.

width

[out] Riferimento alla variabile per la restituzione della larghezza del testo.

height

[out] Riferimento alla variabile per la restituzione dell'altezza del testo.

Nota

Il carattere corrente viene utilizzato per misurare il testo.