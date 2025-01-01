DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafica PersonalizzataCCanvasFontAngleSet 

FontAngleSet

Imposta l'angolo di inclinazione dei caratteri.

bool  FontAngleSet(
   uint  angle      // angolo
   );

Parametri

angle

[in] Angolo di inclinazione del carattere, espresso in decimi di grado.

Valore di ritorno

true - successo, altrimenti - false