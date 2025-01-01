DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafica PersonalizzataCCanvasPixelSet 

PixelSet

Imposta il colore del punto con le coordinate specificate.

void  PixelSet(
   const int   x,       // X coordinate
   const int   y,       // Y coordinate
   const uint  clr      // colore
   );

Parametri

x

[in]  Coordinata X del punto.

y

[in]  Coordinata Y del punto.

clr

[in]  Colore in formato ARGB.