LineAA

Disegna un segmento di una linea a mano libera utilizzando l'algoritmo di antialiasing.

void  LineAA(
   const int   x1,                 // X coordinate
   const int   y1,                 // Y coordinate
   const int   x2,                 // X coordinate
   const int   y2,                 // Y coordinate
   const uint  clr,                // colore
   const uint  style=UINT_MAX      // stile linea 
   );

Parametri

x1

[in] Coordinata X del primo punto del segmento.

y1

[in] Coordinata Y del primo punto del segmento.

x2

[in] Coordinata X del secondo punto del segmento.

y2

[in] Coordinata Y del secondo punto del segmento.

clr

[in]  Colore in formato ARGB.

style=UINT_MAX

[in] Lo stile della Linea è uno dei valori dell' enumerazione ENUM_LINE_STYLE o un valore personalizzato.