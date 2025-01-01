DocumentazioneSezioni
MQL5 CCanvas Line 

Line

Disegna un segmento di una linea a mano libera.

void  Line(
   int         x1,      // X coordinate
   int         y1,      // Y coordinate
   int         x2,      // X coordinate
   int         y2,      // Y coordinate
   const uint  clr      // colore
   );

Parametri

x1

[in] Coordinata X del primo punto del segmento.

y1

[in] Coordinata Y del primo punto del segmento.

x2

[in] Coordinata X del secondo punto del segmento.

y2

[in] Coordinata Y del secondo punto del segmento.

clr

[in]  Colore in formato ARGB.