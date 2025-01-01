DocumentazioneSezioni
MQL5 CCanvas LineVertical 

LineVertical

Disegna un segmento di una linea verticale.

void  LineVertical(
   int         x,       // X coordinate
   int         y1,      // Y coordinate
   int         y2,      // Y coordinate
   const uint  clr      // colore
   );

Parametri

x

[in]  Coordinata X del segmento.

y1

[in] Coordinata Y del primo punto del segmento.

y2

[in] Coordinata Y del secondo punto del segmento.

clr

[in]  Colore in formato ARGB.