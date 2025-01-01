DocumentazioneSezioni
Create

Crea una risorsa grafica senza legarsi a un oggetto grafico.

virtual bool  Create(
   const string       name,                                 // nome
   const int          width,                                // larghezza
   const int          height,                               // altezza
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // formato
   );

Parametri

name

[in] Base per un nome di risorsa grafica. Un nome di risorsa viene generato durante la creazione con l'aggiunta di una stringa pseudocasuale.

width

[in] Larghezza (dimensione lungo l'asse X) in pixel.

height

[in] Altezza (dimensione lungo l'asse Y) in pixel.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[In] Metodo di elaborazione colori. Vedere la descrizione della funzione ResourceCreate() per saperne di più sui metodi di elaborazione dei colori.

Valore di ritorno

true - successo, altrimenti - false