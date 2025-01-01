DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafica PersonalizzataCCanvasEllipseWu 

EllipseWu

Disegna un'ellisse in base a due punti utilizzando l'algoritmo di anti-aliasing di Wu.

void  EllipseWu(
   int         x1,      // X coordinate
   int         y1,      // Y coordinate
   int         x2,      // X coordinate
   int         y2,      // Y coordinate
   const uint  clr      // colore
   );

Parametri

x1

[in] Coordinate X del primo punto formando una ellisse.

y1

[in] Coordinate Y del primo punto formando una ellisse.

x2

[in] Coordinate X del secondo punto formando una ellisse.

y2

[in] Coordinate Y del secondo punto formando una ellisse.

clr

[in]  Colore in formato ARGB.