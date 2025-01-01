DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafica PersonalizzataCCanvasTransparentLevelSet 

TransparentLevelSet

Imposta il livello di trasparenza.

void  TransparentLevelSet(
   const uchar  value      // valore
   );

Parametri

value

[in] Nuovo valore del livello di trasparenza.

Nota

0 sta per la massima trasparenza, mentre 255 - per la piena opacità.

L'impostazione di un livello di trasparenza riguarda tutto ciò che è stato precedentemente disegnato. Il livello di trasparenza non influisce ulteriori costruzioni.