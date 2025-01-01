- ColorBackground
- ColorBorder
- ColorText
- ColorGrid
- MaxData
- MaxDescrLen
- ShowFlags
- IsShowLegend
- IsShowScaleLeft
- IsShowScaleRight
- IsShowScaleTop
- IsShowScaleBottom
- IsShowGrid
- IsShowDescriptors
- IsShowPercent
- VScaleMin
- VScaleMax
- NumGrid
- DataOffset
- DataTotal
- DrawDescriptors
- DrawData
- Create
- AllowedShowFlags
- ShowLegend
- ShowScaleLeft
- ShowScaleRight
- ShowScaleTop
- ShowScaleBottom
- ShowGrid
- ShowDescriptors
- ShowValue
- ShowPercent
- LegendAlignment
- Accumulative
- VScaleParams
- DescriptorUpdate
- ColorUpdate
- ValuesCheck
- Redraw
- DrawBackground
- DrawLegend
- DrawLegendVertical
- DrawLegendHorizontal
- CalcScales
- DrawScales
- DrawScaleLeft
- DrawScaleRight
- DrawScaleTop
- DrawScaleBottom
- DrawGrid
- DrawChart
Create
Metodo virtuale che crea una risorsa grafica.
|
virtual bool Create(
Parametri
name
[in] Basi per un nome di risorsa grafica. Un nome di risorsa viene generato durante la creazione aggiungendo una stringa pseudocasuale.
width
[in] Larghezza (dimensione lungo l'asse x) in pixel.
height
[in] Altezza (dimensione lungo l'asse Y) in pixel.
clrfmt
[in] Metodo di elaborazione del colore. Vedere la descrizione della funzione ResourceCreate() per ulteriori informazioni sui metodi di elaborazione dei colori.
Valore di ritorno
true se riuscito, altrimenti — false.