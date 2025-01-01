DocumentazioneSezioni
Create

Metodo virtuale che crea una risorsa grafica.                                      

 virtual bool  Create(
   const string       name,      // nome della risorsa
   const int          width,     // spessore
   const int          height,    // altrzza
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt,    // formato
   )

Parametri

name

[in] Basi per un nome di risorsa grafica. Un nome di risorsa viene generato durante la creazione aggiungendo una stringa pseudocasuale. 

width

[in] Larghezza (dimensione lungo l'asse x) in pixel.

height

[in] Altezza (dimensione lungo l'asse Y) in pixel.

clrfmt

[in] Metodo di elaborazione del colore. Vedere la descrizione della funzione ResourceCreate() per ulteriori informazioni sui metodi di elaborazione dei colori.

Valore di ritorno

true se riuscito, altrimenti — false.